Promi Big Brother 2023: Neue Staffel erfüllt größten Fanwunsch – Die nächste Ausgabe der Reality-Show „Promi Big Brother“ steht bevor. Ab dem 20. November 2023 ist die Show wieder auf SAT.1 und der Streaming-Plattform Joyn zu sehen. Aber dieses Mal kommt die Staffel mit einer Besonderheit zurück: dem durchgängigen 24-Stunden-Livestream.

Diese Entwicklung erfüllt einen lang gehegten Wunsch der Zuschauer und ermöglicht eine Rund-um- die-Uhr-Überwachung der prominenten Teilnehmer. Denn erstmals seit einigen Jahren können Fans wieder die Rundum-Totalüberwacher spielen. Der 24-Stunden-Livestream erlaubt es den Zuschauern, jeden Moment im Leben der Prominenten im „Promi Big Brother“-Haus mitzuerleben.

24/7 Livestream wird bei Joyn PLUS+

Die fortwährende Überwachung, die einst wegen mangelnden Interesses abgeschafft wurde, ist jetzt zur Freude vieler wieder da. Der 24/7 Livestream wird bei Joyn PLUS+ als eigener Live-TV-Channel angeboten. Zuschauer können damit jederzeit in das Leben der Bewohner eintauchen. Als erste Prominente, die in das Haus ziehen, wurden Reality-Star Yeliz Koc und Schlagersänger Peter Klein bekannt gegeben.

Beide werden sich der ständigen Beobachtung durch den „Großen Bruder“ und die Öffentlichkeit stellen. Die Produktion der Sendung liegt bei EndemolShine Germany in Kooperation mit Rainer Laux Productions, im Auftrag von SAT.1. Marlene Lufen und Jochen Schropp werden die Show abermals live moderieren und auch „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ wird im Anschluss ausgestrahlt.

Zuschauer, die ein Abonnement bei Joyn haben oder darüber nachdenken, eines abzuschließen, können den Livestream ohne zusätzliche Kosten im Premium-Bereich nutzen. Für diejenigen, die Joyn noch nicht abonniert haben, gibt es die Möglichkeit, den Dienst für sieben Tage kostenlos zu testen. Im Anschluss an die Testphase kostet das Abonnement 6,99 Euro pro Monat und kann monatlich online gekündigt werden.

Quelle: kino.de