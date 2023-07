Programmänderung bei Sat.1: Show-Favorit kehrt zum Sender zurück – Das Sommerprogramm beim Sender Sat.1 ist Änderungen unterworfen. So verschiebt man dort die Ausstrahlungszeiten bestimmter Sendungen, ein Medienbericht nennt hier als Beispiel das Format „99“. Demnach wird diese erfolgreiche Spielshow nun montags statt freitags beim Sender gezeigt. Doch Sat.1 hat für die Fans noch ein Schmankerl in petto: Ein Überraschungshit wird sein Comeback feiern.

Dies kündigte der Sender laut einem Bericht bei „Watson“ an – und betonte, dass sich die Fans hier ebenfalls auf Änderungen in Form eines neuen Sendetages einstellen müssen. Konkret geht es um das Format „Zurück in die Schule“ mit Jörg Pilawa. Die ersten prominenten Gäste für die Sendung wurden seitens des Senders ebenfalls vermeldet, ein ehemaliger Star aus „Let's Dance“ wird auch darunter sein.

Das Format überzeugte bereits im letzten Sommer

In „Zurück in die Schule“ mussten die prominenten Gäste seinerzeit zeigen, dass ihr Grundschulwissen noch saß. Dazu wurden mündliche und schriftliche Prüfungen durchgespielt – wer richtig lag, konnte Geld erspielen, welches später einem guten Zweck zugeführt wurde: in Form von Mitteln für eine Partnerschule. An diesem Konzept hat sich laut dem Bericht auch 2023 nichts geändert, so wird Jörg Pilawa auch in diesem Sommer wieder moderieren.

Dafür gibt es einen neuen Sendeplatz: Vom Mittwoch wandert die Show auf den Freitagabend um 20:15 Uhr. Bereits am 25. August wird die erste Folge zu sehen sein. Als Gäste nennt Sat.1 für die Ausgabe in diesem Jahr unter anderem Meret Becker, Laura Karasek, Katrin Müller-Hohenstein, Ross Antony, Smudo und Jörg Wontorra. Sie alle müssen sich dem scharfen Blick und den Bewertungen der Grundschullehrer stellen.

Die Kandidaten in Folge eins:

Mirja Boes, Nelson Müller und Bastian Bielendorfer. Bielendorfers Eltern sind beide selbst Lehrer – man darf daher gespannt sein, ob er so seinen beiden Mitspielern gegenüber im Vorteil ist. In diesem Jahr werden bei „Zurück in die Schule“ Prüfungen in Deutsch, Englisch, Kunst, Mathe, Musik, Sachkunde und Sport abgenommen. Damit die Prominenten eine Chance haben, werden sie von zwei Kindern unterstützt, die als Trainer für die angemessenen Prüfungsvorbereitungen sorgen.

Um das eingangs erwähnte Preisgeld zu erhalten, müssen die Kandidaten zwei mündliche sowie eine schriftliche Prüfung bestehen. Man darf gespannt sein, ob das Format den Überraschungserfolg aus dem letzten Jahr wiederholen wird, zumal es auf den Freitagabend verschoben wurde – höhere Einschaltquoten liegen damit im Bereich des Möglichen. Denn 2022 dauerte die Sendung mitunter schon einmal bis 23:00 Uhr – die Wahrscheinlichkeit, dass Berufstätige freitags nachts bis dann wach bleiben, dürfte höher liegen als am Mittwoch.

„Zurück in die Schule“ meldet sich insgesamt mit vier neuen Folgen in diesem Sommer zurück, Fans, und solche, die es werden wollen, sollten sich den 25. August um 20:15 Uhr vormerken.

Quelle: watson.de