Prisoners of the Ghostland

Prisoners of the Ghostland: Trailer zum irren Action-Horror-Trip – Wenn der asiatische Kultregisseur Sion Sono in Erscheinung tritt, dann weiß man durch dessen Filme wie „Love Exposure“, „Antiporno“, „Tokyo Tribe“ oder „Cold Fish“, dass es maximal durchgeknalltes bis verstörendes Kino geben wird. Bald gibt Sono mit „Prisoners of the Ghostland“ sein englischsprachiges Debüt, zu dem jetzt der deutsche Trailer erschienen ist.

Das, was ihr da zu sehen bekommt, ist richtig wild und durchgehämmert. Denn hier treffen Cowboys auf Samurai sowie Nicolas Cage in der Hauptrolle in einem irren Action-Horror aufeinander. In „Prisoners of the Ghostland“ übernimmt Nicolas Cage die Rolle des skrupellosen Bankräubers Hero.

Der wird in der zügellosen Stadt mit dem Namen Samurai Town vom dortigen Machthaber The Governor aus dem Gefängnis geholt. Hero soll nämlich dessen adoptierte Enkeltochter Bernice aufspüren, die ausgerissen ist. Sollte Heros Mission erfolgreich sein, bekommt er als Belohnung seine Freiheit zurück.

„Prisoners of the Ghostland“ bietet reichlich Abgedrehtes

Da der Governor sichergehen will, dass ihn Hero nicht übers Ohr haut, bekommt er einen Lederanzug übergestülpt, der sich nach fünf Tagen selbst zerstört. Und so beginnt ein Kampf gegen die Zeit. Der Plot zu „Prisoners of the Ghostland“ bietet reichlich Abgedrehtes, was der Trailer nur unterstreicht.

Von daher dürfen sich alle Genrefans hier auf einen wohl sehr unterhaltsamen Streifen freuen. Neben Nicolas Cage gehören auch Bill Moseley, Ed Skrein, Tetsu Watanabe, Nick Cassavetes und Sofia Boutella zum Cast. Wer nun Lust auf „Prisoners of the Ghostland“ bekommen hat, muss sich noch bis zum 10. Dezember 2021 gedulden, wenn der Film auf DVD, BD sowie VoD erhältlich sein wird.