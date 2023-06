Fehler bei deutscher Kultserie: Skurriler Irrtum sorgt bei Fans für Furore – Neben Eigenproduktionen finden sich bei Amazons Video-Streamingdienst Prime auch etliche eingekaufte Neuheiten, wie natürlich auch ein gewaltiger Katalog aus Klassikern. Dazu gehören auch die beiden Staffeln der unter Kindern der achtziger und neunziger zum Kultformat avancierten Serie „Meister Eder und sein Pumuckl“. Genau hier unterlief Amazon ein Fehler, das Unternehmen hat angekündigt, Schritte zu unternehmen.

Zuerst hatte der Videoproduktionsdienst Drehorte München auf das Problem hingewiesen, wie „Watson“ berichtet. Dort schrieb man: „Mit der Familie wollten wir vor wenigen Tagen ein paar Folgen 'Meister Eder und sein Pumuckl' auf Amazon Prime anschauen. Wir haben uns über den Account der Kinder eingeloggt und konnten die Serie nicht finden. Nach einer Weile kam mir der Gedanke, dass die Serie wahrscheinlich erst ab sechs Jahren freigegeben und deswegen nur über den Account der Eltern zu finden ist.“

In der Theorie richtig

Es sollte sich allerdings offenbaren, dass gleich mehrere Episoden von „Meister Eder und sein Pumuckl“ bei Amazon Prime nicht nur ab sechs Jahren, sondern gar mit einer Altersfreigabe von ab zwölf Jahren markiert wurden. Der Warnhinweis konstatiert bei diesen Folgen als Begründung neben dem Rauchen auch Gewalt. Insofern verblüffend, als dass die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) der Kinder-Kultserie mit dem rothaarigen Kobold eine Freigabe ab null Jahren beschied.

Wenig überraschend reagierten die Fans in den sozialen Medien ohne viel Federlesens. So schreibt eine Nutzerin: „Wie lächerlich! Ich habe 'Pumuckl'-Hörspiele schon ab drei Jahren gehört und die Folgen sehen dürfen.“ Jemand anders befand: „Lächerlich, gar keine Beschränkung. Das waren noch wertvolle Sendungen, bei denen man was lernen konnte.“ Das Portal „inFranken“ erkundigte sich laut „Watson“ bei Amazon Prime.

Demnach hat der Streaming-Anbieter zwischenzeitlich Kenntnis von der Lage genommen:

Laut einer Ankündigung von Amazon Prime, will man den Eintrag in der Datenbank überarbeiten. Wörtlich schreibt das Unternehmen: „In der Tat handelt es sich hier um einen Fehler. Wir kümmern uns darum, dass dieser schnellstmöglich behoben wird.“ MANN.TV hat sich die Einträge von „Meister Eder und sein Pumuckl“ bei Amazon Prime angesehen. Ein Großteil der Folgen ist mittlerweile „Ab 0“, nicht so Folge 15 aus Staffel zwei.

Dort prangt Stand unseres Artikels (23. Juni, 16:04 Uhr) immer noch das FSK-12-Symbol.

Quelle: watson.de