Power Rangers: Once & Always: Trailer zum Comeback des Mega-Kults – Damals, in den 90ern, da machte sich eine US-amerikanische Fernsehserie auf, einen echten Kult auszulösen. Heute, rund 30 Jahre später, kennt wohl jeder den Schlachtruf „Go go Power Rangers“ der sechs Kämpfer, und unzählige werden auch die Figuren dazu im Schrank stehen haben. Nun kommen sie wieder und das auf die große Bühne beim Streaming-Giganten Netflix mit dem 30-Jahre-Special „Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always“.

Dazu gibt es jetzt auch den ersten Trailer, der nicht nur mit jeder Menge Action um sich wirft, sondern auch zur Freude aller „Power Rangers“-Fans das Original-Team zurückbringt. Es wird also eine große Reunion der Stars von damals werden und somit kein neues Rangers-Team geben. Wobei auch nichts anderes Sinn ergeben hätte zur Feier des 30-jährigen Jubiläums, als nun die alten Helden noch mal auferstehen zu lassen.

Und deshalb darf man sich in „Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always“ auf die Rückkehr von David Yost als blauer Ranger Billy, Walter E. Jones als schwarzer Ranger Zack, Steve Cardenas als roter Ranger Rocky sowie Catherine Sutherland als pinker Ranger Kat freuen. Doch nicht nur das, auch Karan Ashley und Johnny Yong Bosch wurden bereits bestätigt, weshalb im 30-Jahre-Special erstmals Team-1-Rangers mit Team-2-Rangers zusammenarbeiten werden.

Obendrein ehrt man Thuy Trang (Trini Kwan/Gelber Ranger), die bei einem tragischen Autounfall 2001 verstarb. So wird Charlie Kersh in der Serie die Tochter von Trini Kwan spielen. Außerdem wird der Tod Trinis ebenfalls ein Thema sein. Offen bleibt derweil, ob der grüne Ranger zurückkehren wird – und falls ja, wer dann in dessen Rolle schlüpfen wird. Schließlich starb auch Jason David Frank 2022 unter tragischen Umständen. Er verkörperte zuvor den grünen Ranger Tommy Oliver.

So oder so haben alle Fans nun kräftig etwas zu feiern und können sich auf den 19. April 2023 freuen, wenn „Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always“ bei Netflix startet.

Quelle: moviejones.de