Playmobil: A-Team Van zur Action-Kultserie kommt – Ja, die große Welt von Playmobil richtet sich seit Jahren nicht mehr ausschließlich an Kinder. Nein, durch ihre Reihen zu „Zurück in die Zukunft“ und „Scooby-Doo“ oder Kooperationen mit beispielweise Volkswagen, zielen sie auch auf jung beliebende Erwachse, Fans und Sammler ab.

Nachdem sich jüngst Playmobil die Lizenz zu „Star Trek“ schnappte, wurde jetzt ein weiterer Kracher bekannt. Denn ab Mitte Oktober wird es das Set „Playmobil 70750 A-Team Van“ geben. Richtig gelesen, der legendäre Van zur Kultserie „A-Team“ kommt! Das wird Fans aufjubeln lassen, zumal es auch toll umgesetzt wurde.

Das A-Team als Playmobil-Figuren

Neben dem Van gibt es dazu alle vier Helden der Serie mit Sergeant Bosco „B. A.“ Baracus, Captain H. M. Murdock, Lieutenant Templeton „Face“ Peck sowie Colonel John „Hannibal“ Smith als Playmobil-Figuren dazu. Der Van besitzt übrigens eine komplette Inneneinrichtung. Außerdem lässt sich das Dach abnehmen und alle Türen lassen sich öffnen.

Ein großer Spaß, den man sich toll ins Regal stellen kann. Alternativ könnt ihr es auch euren Kids geben und ihnen diese einmalige Kultserie der 80er näherbringen. Jedenfalls unterstreicht das Playmobil-Set um das A-Team Franchise, dass man die 80er doch schon für sich entdeckt hat und somit gleichzeitig eine neue Zielgruppe anlacht.

Ab Oktober 2021 im Handel

Dafür gibt es definitiv einen Daumen nach oben. Denn wir von der mann.tv-Redaktion freuen uns tierisch auf den A-Team Van von Playmobil. Der „Playmobil 70750 A-Team Van“ soll im Oktober 2021 dann für einen Preis von 81,99 Euro zu haben sein.

In diesem Sinne, denkt immer dran: „Vor einigen Jahren wurden vier Männer einer militärischen Spezialeinheit wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hatten. Sie brachen aus dem Gefängnis aus und tauchten in Los Angeles unter.

Seitdem werden sie von der Militärpolizei gejagt, aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also wenn Sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiterwissen, suchen Sie doch das A-Team!“

Quelle: zusammengebaut.com