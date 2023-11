Planet der Affen: New Kingdom: Trailer zum kommenden Action-Spektakel – Die Filmwelt steht kurz davor, ein weiteres Kapitel einer der kultigsten Sci-Fi-Reihen aufgeschlagen zu bekommen. Denn mit „Planet der Affen: New Kingdom“ kommt am 23. Mai 2024 der nächste Teil der beliebten Filmreihe in die Kinos. Nun gibt es auch mit der Veröffentlichung des ersten Trailers seitens der 20th Century Studios einen perfekten ersten Einblick in das packende Action-Spektakel, das sich in die Tradition seiner Vorgänger einreiht.

Die „Planet der Affen“-Reihe hat eine beeindruckende Wandlung durchgemacht. Beginnend mit den Klassikern aus den späten 1960er und frühen 1970er Jahren, basierend auf dem Roman von Pierre Boulle, bis zu den hochgelobten Neuinterpretationen der 2010er Jahre, hat sich die Reihe als Meilenstein des Science-Fiction-Genres etabliert. Mit „Planet der Affen: New Kingdom“ werden indes neue Pfade betreten und die Geschichte viele Jahrzehnte nach dem opferreichen Ende Caesars fortgesetzt.

Eine Welt beherrscht von den Affen

Die Affen haben sich weiterentwickelt eine neue Zivilisation aufgebaut – doch nicht ohne die Konflikte und Machtspiele, die bereits die Menschheit plagten. Wes Ball, bekannt durch seine Arbeit an der „Maze Runner“-Trilogie, übernimmt die Regie und verspricht, dem Franchise frischen Wind einzuhauchen. In „Planet der Affen: New Kingdom“ erleben wir eine Welt, die von den Affen beherrscht wird, während die Menschen nur noch am Rande existieren.

Ein junger Affe steht im Zentrum des Geschehens, konfrontiert mit einer Wahrheit, die seine gesamte Weltanschauung infrage stellt. Das Staraufgebot ist nicht weniger beeindruckend. Mit Owen Teague, Freya Allan und Kevin Durand, unterstützt von Schauspielgrößen wie Peter Macon und William H. Macy, kann man sich auf intensive Performances freuen. Das Drehbuch, verfasst von einem erfahrenen Team, verspricht Tiefgang und Spannung.

Fortsetzung der Tradition eines legendären Franchise

Hervorgehoben sei hier die Beteiligung von Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver und Patrick Aison, die das Drehbuch mit Leben füllen. Die Vorfreude auf „Planet der Affen: New Kingdom“ dürfte vor allem mit dem ersten Teaser Trailer immens steigen. Denn eines ist sicher mit dem Countdown zum Kinostart läuft die Uhr für ein neues Abenteuer, das die Tradition eines legendären Franchise fortsetzt und seine Fans sicherlich mit Spannung erwarten.