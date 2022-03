„Phantastische Tierwesen“: Neuer Trailer zu „Dumbledores Geheimnisse“ – Potter- und Fantasy-Fans gleichermaßen dürfen sich mit „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ auf den nächsten Akt des „Harry Potter“-Spin-offs freuen. Im kommenden Kino-Blockbuster darf man gespannt sein, wie es im Kampf gegen Gellert Grindelwald weitergeht.

Dazu ist nun ein neuer Trailer erschienen, der weitere Einblicke in das fantastische Abenteuer aus der Wizarding World rund um Albus Dumbledore, Newt Scamander und Co. gibt. In „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ rauft sich Professor Albus Dumbledore derweil die Haare darüber, wie er den mächtigen dunklen Zauberer Gellert Grindelwald stoppen soll.

Altbekannte Stars und ein neuer Grindelwald

Schließlich hat Grindelwald vor, die Kontrolle über die magische Welt an sich zu reißen. Da er ihn allein nicht aufhalten kann, schickt er den Magizoologen Newt Scamander und eine unerschrockene Truppe aus Zauberern, Hexen sowie einem mutigen Muggel-Bäcker auf eine gefährliche Mission, bei der sie auf alte und neue fantastische Tierwesen treffen – und mit Grindelwalds wachsender Anhängerschaft aneinandergeraten.

Doch wie lange kann sich Dumbledore im Hintergrund halten, wenn so viel auf dem Spiel steht? In „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ zieht Regisseur David Yates definitiv die Zügel straffer bezogen auf Dramatik und Spannung. Dies abermals mit einem starken Cast, zu dem wieder Eddie Redmayne als Newt Scamander und Jude Law als Albus Dumbledore gehören.

Zudem ersetzt Mads Mikkelsen Johnny Depp in der Rolle des Gellert Grindelwald. Allzu lange müssen Fans auch nicht mehr auf „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ warten, startet der Streifen doch bereits am 07. April 2022 in den deutschen Kinos.