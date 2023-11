Petition nach „Sommerhaus“-Eklat: Zuschauer fordern TV-Verbot für Walentina Doronina – Die Reality-TV-Show „Sommerhaus der Stars“ sorgt seit Wochen für reichlich Schlagzeilen mit allerlei Tumult und Skandalen. Im Mittelfpunkt stehen dabei immer wieder die kontroversen Persönlichkeiten des RTL-Formats. Eine dieser Figuren sorgt besonders bei den Fans der Show nun für Ärger.

Die Rede ist von Walentina Doronina, der 23-jährigen Reality-TV-Darstellerin, deren Auftritte bereits zuvor in verschiedenen Formaten für Diskussionen sorgten. Im Zentrum der aktuellen Debatte steht eine Petition, die auf der Plattform change.org ins Leben gerufen wurde. Die Initiatorin der Petition drückt ihre Sorge und Ablehnung gegenüber dem Verhalten von Walentina Doronina aus, das sie als untragbar für das Fernsehen und als schlechtes Vorbild für die Jugend erachtet.

Walentina Doronina soll nicht mehr deutschen TV-Formaten auftreten

In der Petition wurde gefordert, dass Doronina nicht weiter in deutschen TV-Formaten präsent sein sollte. Die Resonanz auf die Petition war indes, laut TZ, nicht zu übersehen: Über 6.000 Menschen hatten ihre Unterschrift bereits geleistet und in den Kommentaren ihre Bedenken gegenüber Doroninas Verhalten zum Ausdruck gebracht. Die Vorwürfe bezogen sich auf Respektlosigkeit, Provokation, Mobbing und Diskriminierung.

Walentinas Präsenz und die damit verbundenen Kontroversen rühren auch aus ihrer Teilnahme an der aktuellen Show „Das Sommerhaus der Stars“. Dort kam es zu einem Eklat, der sogar zu Handgreiflichkeiten führte.

Bei „Sommerhaus der Stars“ nach Eklat rausgeworfen

Diese Entwicklung veranlasste den Sender RTL dazu, Walentina Doronina sowie ihren Freund Can Kaplan aus der Sendung zu entfernen. Dieser Schritt wurde mit der Absicht begründet, die angespannte Situation zu deeskalieren und die Verantwortung gegenüber allen Teilnehmern zu wahren. Ob und wie sich die Petition auf Walentinas künftige Fernsehkarriere auswirken wird, bleibt abzuwarten.



Inzwischen ist die Petition nicht mehr im Netz zu finden. Der Grund ist unbekannt.

Quelle: tz.de