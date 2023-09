Pet Sematary: Bloodlines: Trailer zum „Friedhof der Kuscheltiere“-Prequel – Es wird ein neues Kapitel im Horror-Universum von Stephen King aufgeschlagen. Mit „Pet Sematary: Bloodlines“, dem Prequel zum mittlerweile über drei Jahrzehnte alten Kultfilm „Friedhof der Kuscheltiere“ aus dem Jahr 1989, der auf Kings gleichnamigem Roman basiert.

Seither gab es zwei weitere Verfilmungen von Stephen Kings Horror-Klassiker, nämlich die Fortsetzung „Friedhof der Kuscheltiere II“ aus dem Jahre 1992 sowie die Neuverfilmung 2019. Zur kommenden Vorgeschichte des Originalfilms gibt es nun auch einen vielversprechenden Trailer zu sehen. Die Regie für „Pet Sematary: Bloodlines“ übernahm Lindsey Beer, die hiermit ihr Debüt als Regisseurin feiert.

Filmstart bereits im Oktober 2023

Zum Cast gehören indes etablierte und aufstrebende Schauspielerinnen und Schauspieler. Jackson White aus „Tell Me Lies“, Forrest Goodluck bekannt aus „The Revenant – Der Rückkehrer“, und weitere Talente wie Jack Mulhern („Mare Of Easttown“), Henry Thomas („Gangs Of New York“), Natalie Alyn Lind („The Goldbergs“), Isabella LeBlanc („True Detective“), Pam Grier („Jackie Brown“) sowie auch David Duchovny aus der legendären Serie „Akte X“ sind Teil der Besetzung.

Im Mittelpunkt des Prequels steht die Figur Jud Crandall, der Nachbar, der in der Originalgeschichte die Familie Creed mehrfach vor dem mysteriösen Friedhof warnt. Im bevorstehenden Prequel wird eine jüngere Version von Jud Crandall gezeigt, der Jahre vor den Geschehnissen in „Friedhof der Kuscheltiere“ bereits schreckliche Erfahrungen mit dem besagten Friedhof gemacht hat. Das Prequel „Pet Sematary: Bloodlines“ erscheint bereits kommenden Monat, am 6. Oktober 2023, beim Streaming-Dienst Paramount+.

