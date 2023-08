Perfekt für einen Action-Marathon: Streamingdienst schnappt sich alle „Rambo“-Filme – Nimmt man alle fünf „Rambo“-Streifen zusammen, summiert sich die Laufzeit auf über acht Stunden. Ein Filmmarathon mit der Action-Ikone wäre also ein durchaus sportliches Unterfangen, bei dem man aktuell aber immerhin etwas Zeit einsparen kann, da man dank Streaming keine DVDs oder Blu-ray Discs mehr wechseln muss.

Amazon Prime Video hat sich nämlich die gesamte Reihe geschnappt – vom ersten noch sehr sozialkritischen Anti-Kriegsfilm nach einer Buchvorlage, über die folgenden klar auf Action getrimmten Fortsetzungen, bis zum schon blutrünstig zu nennenden Abschluss der Saga.

Damit haben Prime-Mitglieder nun ohne Zusatzkosten Zugriff auf alle Filme, in denen Sylvester Stallone seine nach Rocky wohl ikonischste Figur mimte.

Der namensgebende Protagonist John Rambo ist ein Veteran des Vietnamkrieges und ein hochdotierter Soldat. Bei seiner Heimkehr in die USA schlägt ihm im Zuge der Antikriegsbewegung Anfang der 80er Jahre vonseiten der Bevölkerung jedoch lediglich Verachtung entgegen, so dass er schließlich als verhärmter Tramper auf der Suche nach dem letzten Überlebenden seiner ehemaligen Green-Beret-Einheit in einer Kleinstadt landet, deren Sheriff ihm ebenfalls alles andere als wohlgesonnen ist.

Von der örtlichen Polizei unter dubiosen Vorwänden festgesetzt und drangsaliert, übernimmt schließlich der Soldat in Rambo, der getrieben von traumatischen Kriegserinnerungen entkommt und sich schließlich in einer großangelegten Verfolgungsjagd seiner Haut erwehrt.

Was folgt, ist ein dramatischer Thriller, der hinsichtlich der Tonalität nur wenig gemein hat mit den Action-Eskapaden der Nachfolger, die der Figur letztlich jedoch zum popkulturellen Durchbruch verholfen haben.

Nach dem dritten Teil aus dem Jahr 1988 war lange anzunehmen, dass Rambo in den Ruhestand geschickt wurde, bis Sylvester Stallone im Jahr 2008 für „John Rambo“ schließlich selbst Platz im Regiestuhl nahm und ein Massaker von einem Film inszenierte, das hierzulande auf dem Index landete.

Daher ist der vierte Teil der Reihe hierzulande nur in einer gekürzten Fassung zu sehen – auch auf Amazon Prime.

Quelle: chip.de