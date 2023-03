Pay-TV: Sky schaltet 27 Sender ab – Wenn man hört, dass der Pay-TV-Anbieter Sky demnächst gleich 27 Sender abzuschalten plant, dann regt sich direkt das Wutmonster. In diesem Falle muss man aber ausnahmsweise tatsächlich festhalten, dass es nicht den geringsten Grund gibt, sich über diese Entscheidung aufzuregen. Ganz im Gegenteil, profitieren Kunden doch sogar davon oder sind im schlimmsten Fall nicht einmal betroffen.

Die Abschaltung umfasst nämlich lediglich die Kanäle, die Sky in SD-Auflösung ausstrahlt.

Der Pay-TV-Anbieter möchte einem Bericht der Webseite „digitalfernsehen.de“ künftig vollumfänglich auf das deutlich schärfere HD-Format setzen, und wirft dazu die noch verbliebenen 27 SD-Sender im Zuge einer großangelegten Aufräumaktion mit einem Schlag am 27. März aus dem Programm.

Wie es heißt, seien inzwischen sämtliche Sender, die von der Abschaltung betroffen sind, ohne Aufpreis in der HD-Version freigeschaltet worden, was für die Kundschaft natürlich nur von Vorteil ist. Die Anschaffung neuer Hardware ist nicht nötig, und selbst wenn man über einen Fernseher schaut, der keine HD-Auflösung unterstützt, kann man die Programme darüber auch weiterhin in niedrigerer Auflösung empfangen.

Wer einen Receiver benutzt, der nicht direkt von Sky kommt, oder ein entsprechendes CI+-Modul, wird dem Bericht zufolge gegebenenfalls spätestens nach dem 27. März einen neuen Sendersuchlauf starten müssen. Ansonsten sollten Sky-Kunden, die noch Serienaufnahmen auf den SD-Sendern programmiert haben, diese zeitnah auf die HD-Sender anwenden, um keine Sendung zu verpassen.

Weitere Nachteile sollen nicht entstehen.

Von der Umstellung betroffen sind folgende Sky-Kanäle:

Sky Cinema Premieren SD

Sky Cinema Premieren +24 SD

Sky Cinema Best Of SD

Sky Cinema Action SD

Sky Cinema Family SD

Sky Sport 1 SD

Sky Sport 2 SD

Sky Sport 3 SD

Sky Sport 4 SD

Sky Sport 5 SD

Sky Sport 6 SD

Sky Sport 7 SD

Sky Sport 8 SD

Sky Sport 9 SD

Sky Sport Tennis SD

Sky Sport Top Event SD

Sky Sport Bundesliga 1 SD

Sky Sport Bundesliga 2 SD

Sky Sport Bundesliga 3 SD

Sky Sport Bundesliga 4 SD

Sky Sport Bundesliga 5 SD

Sky Sport Bundesliga 6 SD

Sky Sport Bundesliga 7 SD

Sky Sport Bundesliga 8 SD

Sky Sport Bundesliga 9 SD

Sky Sport Bundesliga SD

Quelle: computerbild.de