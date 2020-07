Der Pay-TV-Sender Sky will sich im Markt neu positionieren. Gerade mit Blick auf die Konkurrenz und all die Streaming-Anbieter mit ihren transparenten Abo-Modellen. Da hinkte Sky Deutschland bis dato hinterher mit langen Vertragslaufzeiten und hohen Preisen. Das soll nun bald ein Ende haben, denn Sky ändert nicht nur sein Abo-Modell, sondern wird nach der Mindestvertragslaufzeit monatlich kündbar.

Das alles verbunden mit neuen Preisen, die keinen Unterschied mehr machen ob Bestandskunde noch Neukunde. Gehen wir deshalb ins Detail – zum einen sind wie bereits erwähnt die langen Vertragslaufzeiten bald Geschichte. So wird nach der zwölfmonatigen Mindestvertragslaufzeit jedes Abo, das nicht vom Kunden expliziert um weitere zwölf Monate verlängert wird, umgewandelt in ein monatlich kündbares Abo-Modell mit neuen Preisen.

Das wird etliche Bestandskunden freuen, denn durch die monatliche Kündbarkeit des Abos wird es nicht mehr passieren, dass man beim Verstreichen der Kündiguns-Deadline ein komplettes weiteres Jahr an Sky gebunden wird. Außerdem wird Sky insgesamt günstiger, da auch die Priese angepasst werden.

Die neuen Preise bei Sky

So kostet das Entertainment-Paket ab sofort 12,50 Euro statt 14,99 Euro inklusive Sky Go, alle Angebote in HD als auch des geliehenden Sky Q-Receiver. Wer nun Sky Sport dazu buchen will, zahlt 5 Euro extra, Sky Entertainment Plus kostet 7,50 Euro mehr, Sky Cinema 10 Euro und Sky Bundesliga 12,50 Euro im Monat zusätzlich. Neu hinzu kommt das Paket Sky Kids, das 5 Euro monatlich kostet. Wer das Komplettpaket bucht, zahlt nunmehr 52,50 Euro pro Monat als bisher rund 80 Euro.

Diese Preise gelten jedoch nur für die zwölf Monate der Mindestvertragslaufzeit, bucht man weitere zwölf Monate bleiben die Preise bestehen. Entscheidet man sich für die monatlich kündbare Variante steigen die Preise – Entertainment-Paket 15 Euro // Fußball Bundesliga 15,00 Euro // Cinema 12,50 Euro // Entertainment Plus (Netflix zum Vorteilspreis) 10,00 Euro // Sport 7,50 Euro.

Devesh Raj, CEO von Sky Deutschland: "Wir haben versprochen, dass wir eine neue Ära des Fernsehens in Deutschland beginnen und ein unvergleichliches Fernseherlebnis bieten wollen - dies ist der nächste große Schritt auf diesem Weg. Wir versprechen mehr Flexibilität, mehr Auswahl und mehr inklusive - alles zusammen mit unserer neuen Programmoffensive.

Mit unseren neuen Paketen und unserer neuen Preisstruktur machen wir es für unsere Kunden einfacher und bequemer denn je, auf alle Inhalte und Apps zuzugreifen, die sie lieben - alles an einem Ort auf der weltweit führenden All-In-One Plattform, Sky Q."

Quelle: dwdl.de/