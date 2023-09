Paw Patrol 2: Kinder verlassen weinend den Kinosaal – Seit dem 28. September 2023 hat der Animationsfilm „Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm“ in den Kinos Premiere gefeiert. Obwohl die „Paw Patrol“-Serie seit ihrer Einführung im Jahr 2013 die Herzen kleiner Kinder im Sturm erobert hat, scheint der jüngste Kinofilm für Unruhe zu sorgen. Berichten zufolge verließen nämlich zahlreiche Eltern mit ihren weinenden Kindern vorzeitig den Kinosaal.

Alexander Keßel, Autor bei „Der Westen“, schilderte nun seine Erfahrung mit dem Film. Er verließ den Kinosaal nach nur 45 Minuten, begleitet von seinen beiden Söhnen im Alter von drei und fünf Jahren. Sie trafen draußen auf andere besorgte Eltern und ihre weinenden Kinder. Laut Keßel ist das erzählerische Tempo von „Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm“ für kleine Kinder zu rasant, und die wiederholten Gefahrenmomente im Film seien für sie schwer zu verkraften. Er verglich die Spannung im Film sogar mit dem Endzeitfilm „Armageddon“.

„Papa, ich habe Angst.“

Keßels dreijähriger Sohn soll sogar gesagt haben „Papa, ich habe Angst.“. Die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) hat den Film für Zuschauer ab 0 Jahren freigegeben. In einer Stellungnahme gegenüber RTL.de wies die FSK die Kritik zurück: „Insbesondere bei Vorschulkindern gibt es große individuelle Entwicklungsunterschiede. Spannende Szenen können sehr unterschiedlich rezipiert werden. [...] Wichtig in dieser Altersgruppe ist eine positive Auflösung, welche für Entlastung sorgt.

[…] Da Eltern naturgemäß am besten einschätzen können, wie ihre Kinder auf bestimmte Inhalte reagieren, empfehlen wir die Kurzbegründung zum Film als Orientierung vorab zu lesen und gegebenenfalls den Trailer, ebenfalls über die FSK-Website abrufbar, anzusehen.“ In „Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm“ sorgt ein magischer Meteorit für Aufregung in Adventure City.

Darum geht es in „Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm“

Die berühmten Welpen der PAW Patrol erhalten Superkräfte und werden zu den Mighty Pups. Skye, die kleinste im Team, sieht in den neuen Fähigkeiten einen Traum, der wahr wird. Aber die Lage ändert sich, als der Bösewicht Mayor Humdinger aus dem Gefängnis flieht. Er verbündet sich mit der exzentrischen Wissenschaftlerin Victoria Vance, um die Superkräfte der PAW Patrol zu stehlen. In der Folge müssen die Mighty Pups den Tag retten und die Schurken stoppen.

Es bleibt abzuwarten, ob sich weitere Stimmen gegen „Paw Patrol 2“ erheben werden. Indes ist es noch unklar, ob die FSK ihre Entscheidung überdenken wird oder ob die anfängliche Unruhe sich einfach legt.

Quelle: tvspielfilm.de