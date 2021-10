Paul Walkers Tochter Meadow: Vin Diesel führt sie zum Traualtar – Rund acht Jahre liegt der tragische Tod von Hollywood-Star Paul Walker („The Fast & The Furious“) zurück. Jetzt hat seine Tochter Meadow, 22 Jahre alt, geheiratet. In der Dominikanischen Republik ehelichte sie den 23-jährigen Louis Thornton-Allan, seines Zeichens Model und Schauspieler. Auf ihrem Instagram Konto hatte Walker zuvor ihre Verlobung dokumentiert, zwei Monate später wurde in den Stand der Ehe getreten.

Auch die Ehe war auf Instagram in Form von Videos und Bildern festgehalten worden. Dabei ebenfalls im Mittelpunkt: Schauspieler Vin Diesel. Der „Fast & Furious“-Patriarch „Dom Toretto“ ist auch im echten Leben ein Familienmensch – und Meadow Walkers Patenonkel. Paul Walker war Diesels bester Freund – und der ist seit dessen Tod für Walkers Tochter da.

„Sehr intime Feier“

Im Laufe der Jahre wurde das innige Verhältnis zwischen Meadow und Vin Diesel von zahlreichen Bildern und Berichten bestätigt – nun durfte ihr Patenonkel sie am schönsten Tag ihres Lebens bis zum Altar führen. Auch „Fast & Furious“-Star Jordana Brewster war vor Ort und umarmte die Braut, wie ein „Bild“-Bericht beschreibt.

Einem Interview mit der „Vogue“ zufolge hatte die Hochzeit in der Dominikanischen Republik bereits Anfang Oktober stattgefunden. Gegenüber dem Magazin offenbarte Meadow Walker: „Wir hätten es uns nicht perfekter und persönlicher vorstellen können – und ehrlich gesagt war es einfach und unkompliziert. Louis und ich wussten von Anfang an genau, was wir wollten. Es war eine sehr intime Feier.“

Nur einen Haken habe die Hochzeit gehabt:

Die Corona-Pandemie habe dafür gesorgt, dass die Familie ihres in England geborenen Ehemanns nicht an der Hochzeit hatte teilnehmen können: „Die Pandemie hat unsere Pläne durchkreuzt“, berichtete Walker und führte weiter aus: „Die Familie von Louis konnte nicht teilnehmen. Und auch einige enge Freunde, die wir als Familie betrachten, konnten aufgrund von Reisebeschränkungen ebenfalls nicht teilnehmen.“

Davon ließen sich Braut, Gäste und Ehemann den schönsten Tag nicht verderben, wie sie weiter berichtet: Es habe nach der Zeremonie zuerst ein Candlelight-Dinner gegeben, dann eine Strandparty, wie „Bild“ berichtet: „Wir waren alle barfuß und tanzten im Sand. Und zum Abschluss des Abends gab es ein wunderbares Feuerwerk.“