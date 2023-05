Paul Walkers Tochter ist sich sicher: Ihr Vater schickt ihr Zeichen, wenn sie Rat braucht – Im November 2013 kam der durch die „Fast & Furious“-Filme zur Berühmtheit gelangte US-Schauspieler Paul Walker im Alter von gerade einmal 40 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Walker hinterließ eine Tochter, deren kurzer Auftritt in dem jüngsten und nunmehr zehnten Teil der erfolgreichen Action-Serie ihrem Vater ein Andenken setzen soll.

Im Rahmen der jüngst erfolgten Filmpremiere ist das mediale Interesse an dem tragischen Vorfall, der sich vor knapp zehn Jahren ereignete, wieder entfacht und so erklärte Meadow Walker im Rahmen eines Interviews mit „E!News“, dass sie auch nach all der Zeit eine starke Verbindung zu ihrem Vater verspürt und er ihr Zeichnen sendet, wenn sie Rat benötigt.

Insbesondere in Form der Zahlen vier und sieben, welche seine Lieblingszahlen gewesen sein sollen.

„Ich schwöre, immer wenn ich an etwas zweifle oder wenn ich mich mit jemandem streite, sehe ich überall vier und sieben. Ich weiß also immer, dass er es ist“, so die 24-Jährige.

Neben den Zahlen, beschwört aber auch das Läuten von Glocken das Bild ihres Vaters herauf: „Erst gestern hatte ich so einen Moment und dann fingen die Glocken an zu läuten und ich dachte: ‚Okay, es ist alles gut, es wird alles gut‘.“

Offenbar hat sie die Zeichen richtig gedeutet, kann das Model doch nun voller Stolz behaupten, mit seiner Gastrolle in „Fast & Furious 10“ selbst ein Teil der Filmwelt des Vaters geworden zu sein.

„Für mich ist das super aufregend und er wäre erstaunt, dass das so passiert ist“, verrät Meadow in dem Interview.

Sie könne sich nun zwar vorstellen, gelegentlich auch mal als Schauspielerin in Erscheinung zu treten, dennoch bliebt das Modeln ihre große Leidenschaft. Dass ihr Vater aber wiederum so viele Filme gedreht habe, sei für Meadow ein großes Glück, könne sie sich darüber doch immer wieder an dem Klang seiner Stimme erfreuen.

Gegenüber „Page Six“ hatte die 24-Jährige im November erklärt: „Man sagt immer, das Erste, was man von jemandem vergisst, ist seine Stimme, also habe ich das Glück, seine Stimme in vielen Filmen zu hören. Ich sehe sie mir gerne nachts an. Es freut mich, über ihn zu sprechen und seinen Geist lebendig zu halten.“

Quelle: bild.de