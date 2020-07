Bewegendes Bild von Paul Walkers Tochter: Selfie mit Vin Diesels Kindern – Der tragische Unfalltod von Schauspieler Paul Walker versetzte seinerzeit bei 2013 nicht nur dem Team und den Stars der „Fast & Furious“-Filme einen herben Schlag, sondern auch der Fangemeinde der „Filmfamilie“. Hauptdarsteller Vin Diesel und Walker waren auch abseits vom Dreh gute Freunde. Diesels und Walkers Kinder sorgten nun mit einem Instagram-Bild für Aufsehen.

Meadow Walker, Tochter des tragisch Verstorbenen und nunmehr 21, knipste sich dabei mit Hania, Vincent und Pauline Diesel, den Kindern des Hollywood-Stars Diesel. Abgerundet wurde das Selfie mit der Bildunterschrift „Familie, für immer“. Meadow Walker hat in ihren sozialen Medien immer wieder an ihren Vater Paul erinnert, etwa stets am 12. September, Walkers Geburtstag.

Nach Walkers Ableben 2013 konnte er im darauffolgenden Teil der „Fast & Furious“ Reihe mithilfe von Computereffekten und seinen Brüdern, die als Stand-in-Doubles fungierten, mit seinem Charakter würdig in den Sonnenuntergang fahren. Dass Walkers und Diesels Freundschaft mehr war als nur ein PR-Stunt, zeigen die neuen Bilder der Kinder der beiden.

Für Fans der berühmten Actionfilmreihe heißt es, sich noch gedulden, bis sie wieder oktanhaltige Luft schnuppern dürfen: „Fast & Furious 9“ wird nämlich erst am 21. April in die Kinos einfahren. Dafür verzeichnet die Reihe Zuwachs: Ex-WWE-Größe und Schauspieler John Cena wird einen der Antagonisten verkörpern und so den Cast erweitern.

Quelle: film.tv