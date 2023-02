Paul Walker: Rückkehr von Brian O'Conner in „Fast X“ bestätigt – Während Fans auf den Kinostart des neuen Teils der gefeierten PS-Action-Reihe „Fast & Furious“, „Fast X“, am 18. Mai 2023 hinfiebern, kommen immer mehr Details zum Film ans Licht. Nicht nur der erste Trailer brachte fulminantes erstes Bewegtbildmaterial, auch News zum Cast erfreuten die Anhänger des weltweit erfolgreichen Franchises.

So ist bis dato sicher, dass in „Fast X“ von Marvel- und Netflix-Regisseur Louis Leterrier unter anderem die Stars Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, John Cena, Chris ‚Ludacris’ Bridges, Helen Mirren, Jordana Brewster und Charlize Theron zurückkehren werden. Auch namhafte Neuzugänge wurden mit unter anderem Jason Momoa sowie Brie Larson eingetütet. Und nun kommt die nächste News, die alle Fans ganz besonders erfreuen wird.

Comeback der Kultfigur Brian O'Conner

Denn Regisseur Louis Leterrier bestätigte im Gespräch mit „Total Film“ nun ganz offiziell, das auch zehn Jahre nach dem Tod Paul Walkers dessen Kultfigur Brian O'Conner in „Fast X“ seinen Auftritt erleben wird. So lebt der Geist von Fanliebling Paul Walker in der „The Fast And The Furious“-Reihe weiter. Während sich Brian O'Conner während der letzten Filme zurückgezogen hatte, um endlich ein friedvolles Leben zu führen, steht nun in „Fast X“ sein Comeback vor der Kamera an.

Leterrier: „Ich finde, was James Wan am Ende von 'Fast & Furious 7' gemacht hat, war perfekt. […] Brian muss in das Franchise so perfekt zurückkehren, wie er es verlassen hat.“ Damit spielt Leterrier auf die legendäre Szene an, wo sich die Wege zwischen Brian O'Conner und Dominic Toretto trennten. Damals wurde Paul Walker durch seinen Bruder gedoubelt und mit einem Mix aus CGI-Animationen so wieder zum Leben erweckt.

„Ihr werdet Brian in der Vergangenheit sehen“

Dies könnte auch ein Mittel für „Fast X“ sein, auch wenn dazu noch nichts bekannt ist, wie man Brian O'Conner und somit Paul Walker im Film zurückholt. Was Leterrier indes verriet, ist: „ Ihr werdet Brian in der Vergangenheit sehen, ihr werdet ihn nicht in der Gegenwart sehen.“ Damit besteht die Möglichkeit, dass man sich gegebenenfalls altem Filmmaterial aus den früheren Teilen bedient.

Es bleibt jedenfalls spannend und Fans werden es sicherlich feiern, Paul Walker noch mal wiederzusehen, egal wie dies letztendlich bewerkstelligt wird.

Quelle: filmstarts.de