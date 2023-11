Im Streaming-Abo: Ikonischer Western-Klassiker mit Paul Newman und Robert Redford – Western-Fans haben jetzt Grund zur Freude: Der legendäre Film „Zwei Banditen“ aus dem Jahr 1969, mit den berühmten Schauspielikonen Paul Newman und Robert Redford, ist auf der Streaming-Plattform Disney+ verfügbar. Dieser Film, auch bekannt unter seinem Originaltitel „Butch Cassidy and the Sundance Kid“, gilt als Meilenstein in der Geschichte des Western-Genres.

„Zwei Banditen“ erzählt die Geschichte von Butch Cassidy (Paul Newman) und dem Sundance Kid (Robert Redford), zwei charmanten Outlaws im Wilden Westen. Das Duo ist bekannt für seine listigen Bank- und Zugüberfälle. Die Handlung nimmt eine Wende, als sie von einer Gruppe von Gesetzeshütern verfolgt werden, was sie dazu zwingt, nach Bolivien zu fliehen. Dort setzen sie ihre kriminellen Aktivitäten fort, stets auf der Flucht und im Kampf ums Überleben.

Regie bei „Zwei Banditen“ führte George Roy Hill, der für seine kreative Vision und seinen einzigartigen Erzählstil bekannt ist. Die Kameraführung und die visuelle Ästhetik des Films sind bemerkenswert und tragen zur zeitlosen Anziehungskraft des Films bei. Die Landschaftsaufnahmen, die das raue, aber malerische Terrain des amerikanischen Westens einfangen, sind besonders hervorzuheben.

Ein weiteres herausragendes Merkmal von „Zwei Banditen“ ist die Filmmusik, insbesondere der Song „Raindrops Keep Fallin' on My Head“, gesungen von B.J. Thomas, der zum Kultstatus des Films beitrug. Dieser Song wurde mit einem Oscar ausgezeichnet und ist bis heute ein beliebter Klassiker. Der Film hat das Western-Genre geprägt und gilt als Vorreiter für viele nachfolgende Filme. Die Charaktere von Butch Cassidy und dem Sundance Kid sind in die Popkultur eingegangen und haben das Bild des charmanten Outlaws in der öffentlichen Wahrnehmung verankert.

Wer also Lust auf einen echten Western-Klassiker hat, kann „Zwei Banditen“ im Zuge eines Streaming-Abos bei Disney+ anschauen. Eine tolle Gelegenheit für eingefleischte Western-Fans als auch eine neue Generation, diesen Klassiker zu entdecken oder wiederzuentdecken.