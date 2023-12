Patentrechtsstreit: Deutsches Gericht verdonnert Netflix zu Millionenstrafe – Der Streaming-Gigant Netflix wurde im Zuge eines Patentrechtsstreits von einem deutschen Gericht zu einer Geldstrafe in Höhe von mehreren Millionen Euro verurteilt. Die Gegenpartei in dem langanhaltenden Gerichtsverfahren ist mit Broadcom ein Halbleiterunternehmen, dessen Klage das Gericht nun stattgab. Allerdings kann Netflix gegen das Urteil noch Berufung einlegen.

Im Kern des Streits steht das Patent mit der Bezeichnung "EP 2 575 366" für die HEVC/H.265-Videokodierung, das für Ultra-HD-Inhalte verwendet wird.

Die weitere Verwendung dieses Patents war Netflix bereits am 14. September 2023 gerichtlich untersagt worden, dort hatte man die Anordnung bislang jedoch ignoriert. Für jeden der 47 Tage, an denen Netflix gegen das Gerichtsurteil verstoßen hat, setzte das Landgericht München nun eine Strafe von 150.000 Euro fest. Daraus ergibt sich eine Summe in Höhe von 7.050.000 Euro.

Alternativ dazu wurde eine Haftstrafe von 15 Tagen für alle Mitglieder des Netflix-Vorstands für jeden der 47 Tage festgelegt.

Netflix hat noch die Möglichkeit, gegen das Urteil Berufung einzulegen, eine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema bleibt das Streaming-Unternehmen bislang jedoch schuldig. Broadcom hat als Kläger in diesem Fall hingegen bereits angekündigt, weitere rechtliche Schritte einzuleiten, falls Netflix das umstrittene Patent weiterhin nutzt.

Der Patentrechtsstreit begann bereits im Jahr 2018 und erstreckt sich über mehrere Länder, einschließlich der USA, Deutschland und den Niederlanden. Broadcom beschuldigt Netflix, gegen mehrere Patente zu verstoßen.

Quelle: tvspielfilm.de