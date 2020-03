Autor: Erik Rössler

„Parasite“ – Film-Kritik – Immer wieder gibt es sie, diese ganz speziellen Filmperlen jenseits von Hollywood. Eine davon ist die südkoreanische Gesellschaftssatire„Parasite“ die bei den Filmfans mittlerweile in aller Munde ist. Eine echte Überraschung, die massenweise Preise einsackte. Wie auf der jüngsten Oscarverleihung, wo es jeweils einen goldenen Jungen in den Kategorien „Bester Film“, „Beste Regie“, „Bestes Originaldrehbuch“ sowie „Bester internationaler Film“ gab.

Ein Wahnsinnserfolg, den es nun endlich auch im Heimkino auf Blu-ray und DVD zu bestaunen gibt. In „Parasite“ dreht sich alles um die Familie Kim. Sie ist ganz unten angekommen: Vater, Mutter, Sohn und Tochter hausen in einem grünlich-schummrigen Keller, kriechen für kostenloses W-LAN in jeden Winkel und sind sich für keinen Aushilfsjob zu schade. Erst als der Jüngste eine Anstellung als Nachhilfelehrer in der todschicken Villa der Familie Park antritt, steigen die Kims ein ins Karussell der Klassenkämpfe.

Mit findigen Tricksereien, bemerkenswertem Talent und großem Mannschaftsgeist gelingt es ihnen, die bisherigen Bediensteten der Familie Park nach und nach loszuwerden. Bald schon sind die Kims unverzichtbar für ihre neuen Herrschaften. Doch dann löst ein unerwarteter Zwischenfall eine Kette von Ereignissen aus, die so unvorhersehbar wie unfassbar sind. Was Regisseur Bong Joon Ho mit „Parasite“ inszeniert hat, ist höchst beeindruckend.

So findet er die perfekte Mischung aus bitterböser Satire und noch böserem Humor, Thriller, Drama sowie Gesellschaftskritik. Das so unterhaltsam, überaus spannend und tiefschürfend inszeniert, dass man als Zuschauer die gesamten 132 Minuten der Familie Kim bei ihrem Treiben gebannt zuschaut. Überaus beeindruckend ist zudem diese Bildgewalt, die der Streifen auf seiner Habenseite hat. Blendend auf die Leinwand gebracht wurde dabei diese greifbare Gegensätzlichkeit der Familie Kim mit ihrer Kellerwohnung und der gehobenen Gesellschaft der Familie Park, die die Kims nach und nach „infiltrieren“.

Das ist überaus intelligent verfilmt – mit reichlich Witz, aber auch toller Spannung. So geht filmische Unterhaltung mit Sinn und Verstand – dieses Mal mit einer Parabel über das Gesellschaftssystem, noch dazu mit einer richtig starken Kameraarbeit eingefangen. Außerdem bringt „Parasite“ eine wahnsinnig gute Besetzung mit, die mit blendenden Schauspielleistungen diesen Ausnahmefilm letztendlich zum Meisterwerk adelt.

Cineasten, die auf wirklich besondere, intelligente Filme stehen, sind jedenfalls mit „Parasite“ bestens bedient. Ein Kleinod von Film, fernab der Schmieden Hollywoods, das euch mit pointiertem Witz, aber auch reichlich Thrill eine unvergessene Gesellschaftssatire garantiert, die jetzt schon Filmgeschichte geschrieben hat!

Parasite (Koch Films) VÖ: 5. Mrz. 20