Paranormal Activity: Next of Kin

„Paranormal Activity: Next of Kin“ – Film- Tipp – Es ist unbestritten, dass sowohl „The Blair Witch Project“ als auch „Paranormal Activity“ aus dem Jahre 2009 dem Genre des Found-Footage-Horrors alle Türen geöffnet haben. Heute zählen sie zu den weltweit gruseligsten Mockumentary-Meilensteinen aller Zeiten.

„Paranormal Activity“ kommt mittlerweile auf vier Fortsetzungen sowie einen Ableger, die das Franchise zur erfolgreichsten und bekanntesten Found-Footage-Horror-Reihe der Welt machten. Bereits Anfang des Jahres erschien der neuste Teil mit „Paranormal Activity: Next of Kin“ digital.

Klassischer Horrorfilm trifft auf Found-Footage

Jetzt gibt es für alle Heimkino-Fans „Paranormal Activity: Next of Kin“ von Kult-Horror-Produzent Jason Blum sowie der renommierten Horror-Schmiede Blumhouse Productions endlich auch auf Blu-ray. Mit „Paranormal Activity: Next of Kin“ gelang es Regisseur William Eubank („The Signal“, „Underwater“), für frischen Wind innerhalb der Reihe zu sorgen.

Mit einer spannenden Story und einem neuen Setting, nämlich der Fusion von klassischem Horrorfilm und Found-Footage. So geht es im aktuellsten Teil der Reihe für die junge Margot auf die Suche nach ihrer Familie. Dabei stößt sie auf eine abgelegene Amisch-Gemeinschaft, die etwas Unheimliches zu verbergen scheint.

Gelungener Neustart der renommierten Reihe

Geheimnisse und furchterregende Gestalten erwarten Margot in dieser modernen Interpretation der Found-Footage-Erzählung. Herausgekommen ist eine unerwartete Neuinterpretation, die aber alle typischen Stilelemente, die „Paranormal Activity“ stets ausgezeichneten, beibehalten hat. Plottechnisch hat man sich aber von den Vorgängern entfernt, was der Reihe durchaus gut zu Gesicht steht.

Dies macht „Paranormal Activity: Next of Kin“ inklusive seines Sektenkultthemas zu einem eigenständigen Horror-Trip, der auch einige tolle Twists innehat. Das macht den Streifen nicht nur für Fans interessant, sondern für alle Freunde des Grusel- und Found-Footage-Horror-Genres. Letztendlich ist es ein gelungener Neubeginn der Reihe. Dessen gutes Ende, aber eben auch die Machart mehr hin zu einem klassischen Horrorstreifen, lässt für die Zukunft von „Paranormal Activity“ alle Türen offen.

„Paranormal Activity: Next of Kin“ (Paramount Home Entertainment) – VÖ: 13. Okt. 22