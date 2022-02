Paranormal Activity: Next of Kin

Paranormal Activity: Next of Kin – Deutscher Trailer zum neuen Found-Footage-Horror – „Paranormal Activity“ aus dem Jahre 2009 gehört neben „The Blair Witch Project“ zu den weltweit bekanntesten und gruseligsten Mockumentarys aller Zeiten. Mittlerweile gibt es vier Fortsetzungen sowie einen Ableger, die „Paranormal Activity“ zur erfolgreichsten und bekanntesten Found-Footage-Horror-Reihe der Welt machten.

Nun erscheint bald der neue Teil „Paranormal Activity: Next of Kin“ zu dem nun der deutsche Trailer erschienen ist. Bei „Paranormal Activity: Next of Kin“ hielten Kult-Horror-Produzent Produzent Jason Blum sowie die renommierte Horror-Schmiede Blumhouse Productions die Zügel in der Hand. Herausgekommen ist eine unerwartete Neuinterpretation, die aber alle typischen Stilelemente, die „Paranormal Activity“ stets ausgezeichnet haben, beibehalten hat.

Neuinterpretation mit typischen Stilelementen

Also können sich Fans auf einen neuen Found-Footage-Streifen freuen. Zumal als Autor der Neuauflage kein Unbekannter fungiert. So hat Jason Blum Christopher Landon engagiert, der nicht nur die Teile zwei bis vier schrieb, sondern auch etliche andere „Blumhouse“-Horror-Streifen wie „Happy Deathday“ oder „Freaky“.

Als Regisseur durfte William Eubank („The Signal“, „Underwater“) für frischen Wind innerhalb der Reihe sorgen, indem er in der Handlung die junge Margot auf die Suche nach ihrer Familie schickt. Dabei stößt sie auf eine abgelegene Amisch-Gemeinschaft, die etwas Unheimliches zu verbergen scheint. Geheimnisse und furchterregende Gestalten erwarten Margot in dieser modernen Interpretation der Found-Footage-Erzählung.

„Paranormal Activity: Next of Kin“ erscheint bereits am 24. Februar 2022 als Download und am 3. März 2022 per Video on Demand für das Heimkino.