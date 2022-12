Paramount+ gestartet: Neue Konkurrenz für Netflix, Disney+ und Co. – Die Streaming-Welt ist in den letzten Jahren massiv gewachsen und langjährige Big Player wie Netflix und Amazon Prime Video bekommen zunehmend Konkurrenz. Waren es zuletzt Anbieter wie beispielsweise Apple TV+ oder Disney+, die selbst mit einem großen Angebot an Filmen und Serien Neukunden lockten, macht sich nun der nächste Konkurrent auf dem Streaming-Markt breit.

Die Rede ist von Paramount+ dessen Streaming-Angebot seit dem 8. Dezember 2022 auch in Deutschland verfügbar ist. In den USA startete man mit dem Namen „CBS All Access“. Doch seit 2021 wurde umstrukturiert und unter dem Namen Paramount+ konnte man in den USA dann überaus große Erfolge feiern. Dies erhofft man sich nun auch für den deutschen Markt. Wie zuvor Disney hat nun auch das Unternehmen Paramount mit eigenem Studio eine Streaming-Plattform.

Amazon-Prime-Kunden können Paramount+ kostenlos testen

Auf dieser sind natürliche alle selbstproduzierten Inhalte wie Filme, Serien und Shows exklusiv zu sehen, und laufen nicht mehr wie zuvor bei der Konkurrenz. Für Neukunden kostet ein Monatsabo 7,99 Euro, ein Jahresabo 79,90 Euro (6,66 Euro pro Monat). Zum Start von Paramount+ in Deutschland gibt es bis zum 8. Januar 2023 das Jahresabo für 59,90 Euro (4,99 Euro pro Monat). Wer indes Kunde bei Amazon Prime ist und den neuen Streaming-Anbieter erstmal nur testen will, kann ein Probeabo abschließen.

Heißt: Man kann Paramount+ für die ersten sieben Tage kostenlos auf Herz und Nieren prüfen. Wer innerhalb der sieben Tage wieder kündigt, zahlt nichts. Kündigt man nicht, geht das Probeabo automatisch in ein Monatsabo über. Freuen dürfen sich vor allem Kunden, die ein Sky-Q-Abonnement mit Cinema-Paket besitzen.

Großes Angebot an Serien, Blockbustern und Filmklassikern

Da Sky und Paramount eine Kooperation eingegangen sind, bekommen alle Abokunden Paramount+ kostenlos dazu. Sky-Kunden, die das Abonnement nicht besitzen, Paramount+ aber dazu buchen wollen, müssen dasselbe zahlen wie alle anderen Neukunden auch. Paramount+ kann indes über Desktop-PC angesehen werden, aber auch auf Android und iOS sowie Smart-TV-Systemen und Spielekonsolen.



Zum Start von Paramount+ in Deutschland erwartet einen auch ein recht großes und gutes Angebot mit renommierten Serien und etliche Blockbustern und Film-Klassikern. Zur Auswahl stehen beispielsweise Serien wie „Star Trek“, „South Park“, „Yellowstone“, „King of Queens“, „Dexter“, „NCIS“ oder „Twin Peaks“, aber auch Filme wie „Top Gun: Maverick“, die komplette „Mission: Impossible“-Reihe, Kulthits wie „Pulp Fiction“ oder die „Der Pate“-Trilogie. Für einige dürften auch die Paramount+ Originals, von denen übrigens 150 bis zum Jahr 2025 geplant sind, interessieren.

Quelle: techbook.de