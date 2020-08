ARD bringt Pan Tau mit neuer Serie zurück – Einer, der Menschen kleine Wunder brachte, war „Pan Tau“. Seinerzeit, in den 70er Jahren, war die deutsch-tschechoslowakische Koproduktion mit dem stummen Melonenträger und seinen Zauberkünsten für viele Kinder ein Hit. Nun soll „Pan Tau“ in einer zeitgemäßen Fassung zurückkehren.

Die ARD will den Mann mit der Melone ins neue Jahrtausend transportieren. Den neuen Pan Tau verkörpert dabei der britische Zauberer Matt Edwards, der auch als Stand-up-Comedian tätig ist. Ganze 14 Folgen von „Pan Tau“ will man in der ARD bereits ab Herbst zeigen, genaue Datumsangaben gibt es aber noch nicht.

Die neue Serie wurde mit einem Ensemble aus britischen und deutschen Darstellern besetzt, gedreht wurde in der Bundesrepublik. Neben Valerie Niehaus und Armin Rohde sind auch Bettina Lamprecht, Sophie von Kessel, Katharina Wackernagel, Helmfried von Lüttichau und Tom Gerhardt bei „Pan Tau“ mit an Bord.

In der Handlung des „Pan Tau“-Reboots ist der Mann mit der Melone ein „Schulmaskottchen“ mit „außerirdischen Zauberkräften“, wie es in der offiziellen Inhaltsangabe heißt. An der Westpark-Schule tritt er immer dann in Aktion, wenn Kinder und Jugendliche Hilfe brauchen. „Diesen unsichtbaren Freund wünscht sich jeder“, heißt es weiter.

„Pan Tau“ soll dabei den wahren Helden der Serie nur unter die Arme greifen, denn Kinder entdecken dank ihm „ihre eigenen Superkräfte“ wie „Mut, Cleverness, Selbstbewusstsein und Freundschaft“ – und wachsen so über sich hinaus.



Bild: ARD/Caligari/Film2020

Quelle: robots-and-dragons.de/