Pamela Anderson: Trailer zur großen Netflix-Dokumentation – Die 55-jährige Pamela Anderson hat in ihrer langen Karriere geschafft, was viele nie erreicht haben: Sich einen Namen als Pin-up-Model und Schauspielerin gemacht, den man wohl bis in den letzten Winkel dieses Planeten kennt.

Internationale Berühmtheit erlangte Pam dabei ohne Frage von 1992 bis 1997 mit ihrer sexy Rolle im roten Badeanzug in der Erfolgsserie „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu“. Kein Wunder, dass sie deshalb als Sexsymbol der 90er gilt. Nun erscheint eine große Dokumentation rund um Pamela Anderson auf Netflix. In dieser Doku blickt die Blondine auf ihr bewegtes Leben mit all den einschneidenden Erlebnissen zurück.

Auch das damals geleakte Sexvideo ein Thema der Doku

Dabei teilt Anderson auch sehr intime Momente, zeigt persönliche Videos und nimmt kein Blatt vor den Mund. Einen kleinen Überblick darüber, was euch in der Netflix-Doku „Pamela: Eine Liebesgeschichte“ erwartet, könnt ihr jetzt schon mal im Trailer sehen. In der rund zweistündigen Dokumentation wird natürlich auch das damals geleakte Sexvideo mit Ex-Mann Tommy Lee thematisiert, das weltweit immens hohe Wellen schlug.

Anderson ganz offen im Trailer: „Ich habe das gestohlene Band aus meinem Leben verdrängt, um zu überleben. Jetzt, wo das alles wieder hochkommt, wird mir richtig schlecht. Ich möchte zum ersten Mal die Kontrolle über die Geschichte übernehmen.“ Fans der ikonischen Blondine dürfen sich also auf eine spannende Dokumentation freuen. Zu sehen ist „Pamela: Eine Liebesgeschichte“ bereits Endes des Monats, ab dem 31. Januar 2023 auf Netflix.