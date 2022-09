Over The Top – Film-Tipp

„Over The Top“ – Film-Tipp – Er gehört zur Riege der lebenden Legenden und hat mit etlichen seiner Rollen Filmgeschichte geschrieben. Ganz vor stehen in der Vita Sylvester Stallones natürlich seine Rambo- sowie Rocky-Filme. Doch darüber hinaus wird er von seinen Fans aber noch für etliche andere Streifen gefeiert. Einer davon ist unbestritten „Over The Top“ aus dem Jahre 1987, der heute Kultstatus genießt.

Schließlich bietet der Film emotionales Vater-Sohn-Actionkino, in dem Stallone wortwörtlich die Muskeln spielen lässt, wenn er nicht gerade hinterm Steuer seines Trucks mit eingebautem Fitnessgerät fürs Armtraining sitzt. Dazu noch ein grandioser Soundtrack, jede Menge Spannung, Testosteron – und fertig ist ein echter Klassiker. Für alle Fans gibt es nun ein ganz besonderes Schmankerl für das Heimkino.

Kult-Klassiker neu auf Blu-ray

Denn Capelight Pictures veröffentlicht diesen Kult-Klassiker neu auf Blu-ray in einer schick aufgemachten Limited Collector's Edition im Mediabook. Mit dieser physischen Neuauflage endet damit auch die lange Durststrecke im Handel. Denn „Over The Top“ war seit der ersten Blu-ray-Veröffentlichung 2013 bis heute aus dem Markt verschwunden. Das Mediabook enthält das Action-Drama sowohl auf Blu-ray wie auf DVD.

Hinzu kommt ein 24-seitiges Booklet, das diese Sammleredition abrundet. Es ist also für alle Fans eine gute Gelegenheit, die diesen Kultfilm auch physisch zu Hause im Regal haben möchten. Freuen darf man sich auf reichlich epische Szenen, etwa auf das epische Armdrückduell zwischen Stallone als Lincoln Hawk und Muskelberg Bull Hurley. „Over the Top“ gehört ohne Frage zu den besten Sly-Filmen und ist ein echter Kultklassiker.

Spannender Vater-Sohn-Plot

Nachfolgend gibt es den Plot noch mal zur Auffrischung und für alle, die diesen Stallone-Klassiker zum ersten Mal genießen wollen. Im Mittelpunkt von „Over the Top“ steht der Trucker Lincoln Hawk, der sich nebenher etwas Geld mit Armdrück-Wettbewerben dazuverdient. In Gedanken ist er oft bei seinem Sohn Michael, den er seit Jahren nicht mehr gesehen hat.

Als Michaels Mutter im Sterben liegt, bittet sie Lincoln, Zeit mit Michael zu verbringen und ihn im Falle ihres Todes bei sich aufzunehmen. Der Junge ist von diesem Plan allerdings überhaupt nicht begeistert. Erst als sich die beiden gemeinsam auf den Weg nach Las Vegas machen, wo Lincoln die Weltmeisterschaft im Armdrücken gewinnen will, finden Vater und Sohn langsam zueinander.

„Over The Top“ – 2-Disc Limited Collector's Edition – Mediabook

(Capelight Pictures) – VÖ: 30. Aug. 22