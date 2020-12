Outside the Wire

Outside the Wire: Trailer zum Sci-Fi-Action-Thriller – Beim Streaming-Dienst Netflix wird bald scharf geschossen. Das mit Marvel-Star Anthony Mackie in der Hauptrolle, der in die Haut eines Hybriden aus Supersoldat und Terminator schlüpft. Der Netflix-Film hört auf den Namen „Outside the Wire“ und scheint ein packender Sci-Fi-Actioner zu werden.

Zumindest wenn man sich den brandneu erschienenen Trailer zum Film anschaut. Denn die ersten Szenen strotzen nur so vor geballter Action. Das dürfte Genrefans durchaus animieren, sich diesen Titel schon einmal vorzumerken. In „Outside the Wire“ spielt Anthony Mackie einen Androiden-Offizier. Dieser wiederum soll einem Drohnenpiloten, gespielt von Damson Idris, in einer Militärzone helfen.

Ihr Ziel ist es, ein bedrohliches Gerät sicherzustellen, das nicht in die falschen Hände geraten darf. Denn dieses mysteriöse Gerät kann nicht minder zu einem Weltuntergang führen. Schaut man sich den ersten Trailer zu „Outside the Wire“ an, fallen neben den erwähnten Actionszenen auch die stark choreografierten Fights auf.

Mittendrin Anthony Mackie, der aktuell ein gefragter Mann ist. Denn neben dem Netflix-Streifen wird er im kommenden Jahr auch die Hauptrolle in der MCU-Serie „The Falcon and The Winter Soldier“ bei Disney+ übernehmen.

All zu lange müsst ihr nicht auf „Outside the Wire“ warten, denn der Sci-Fi-Action-Thriller erscheint bereits am 15. Januar 2021 auf Netflix.

Quelle: moviepilot.de