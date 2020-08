„Outlaws – Die wahre Geschichte der Kelly Gang“ – Film-Kritik – Willkommen zu einem mitreißenden Outlaw-Drama. Es ist, wie man am Titel bereits erahnen kann, eine neue Adaption der Geschichte um den legendären Gesetzlosen Ned Kelly. Ohne Frage gab es bereits etliche Verfilmungen rund um Ned Kelly, der schon von Größen wie Mick Jagger bis Heath Ledger verkörpert wurde.

Erfolgreich waren die meisten jedoch nicht. Mit „Outlaws – Die wahre Geschichte der Kelly Gang“ ändert das nun jedoch Regisseur Justin Kurzel („Macbeth“, „Assassin’s Creed“). Denn er hat eine spannende, neuinterpretierte Version inszeniert, die nicht nur bildgewaltig daherkommt, sondern auch noch gespickt ist mit Stars.

So sind neben George MacKay als Ned Kelly unter anderen auch Russell Crowe, Charlie Hunnam und Nicholas Hoult am Start. Besonders gut gefällt aber die Art und Weise, wie Kurzel dem Zuschauer die Outlaw-Legende näherbringt. So erfindet sich Ned Kelly als eine Art punkrockiger Räuber neu, der ein chaotisches Leben führt, stets hart an der Grenze.

Seine Gefolgsleute folgen ihm dabei treu, vom Establishment wird er natürlich gehasst. Grob eingekürzt lehnt sich Ned Kelly im Australien der 1870er Jahre gegen die britische Herrschaft auf. Angefeuert durch die Inhaftierung seiner Mutter, entfachen Kelly und seine Gefolgsleute die größte Rebellion, die der australische Kontinent bis dahin erlebte.

Freut euch auf eine 124-minütige postmoderne Inszenierung, die nicht nur prächtige Unterhaltung und eine fesselnde Geschichte bietet, sondern auch zeigt, wie wunderbar Historie und Moderne miteinander fusionieren. Das alles mit einer effektvollen Optik, die vor allem zum Ende hin einen wahren Bilderkrieg auslöst. Das alles mit einem coolen Style und einer wahnsinnig dichten Atmosphäre.

Alles in allem ist „Outlaws – Die wahre Geschichte der Kelly Gang“ ein intensives und mitreißendes Outlaw-Drama, das Spaß macht. Die Inszenierung über die australische Nationallegende Ned Kelly hat definitiv das Zeug dazu, zum echten Geheimtipp für Genrefreunde zu werden.

Outlaws - Die wahre Geschichte der Kelly Gang (Koch Media) – VÖ: 20. Aug. 20