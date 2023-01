„Orphan First Kill“ – Film-Kritik – Es ist mittlerweile geschlagene 14 Jahre her, dass Isabelle Fuhrman in die Rolle des vermeintlich kleinen Waisenkinds Esther schlüpfte und für ihre Adoptivfamilie zu einem wahren Alptraum wurde. „Orphan – Das Waisenkind“ wurde 2009 zu einem wahren Genrehit und zählt auch heute noch zu den Evil-Child-Horror-Highlights.

Bereits im letzten Jahr feierte die böse Esther im Kino im Prequel „Orphan First Kill“ ihr großes Comeback auf der großen Leinwand. Nun könnt ihr die mordlustige kleine Psychopathin endlich im Heimkino auf Blu-ray und DVD erleben. In „Orphan First Kill“ beginnt alles so glückselig für Tricia und Allen. Denn ihre vermisste Tochter Esther ist wieder aufgetaucht. Nach all der Zeit versuchen die beiden, sie natürlich behutsam wieder an ihre Familie zu gewöhnen.

Gut gezogener Spannungsbogen und genialer Twist

Allerdings werden Tricia und Allen schnell stutzig, denn neben einigen Ungereimtheiten mit der kleinen Esther, verbessern obendrein seltsame Ereignisse die Situation ganz und gar nicht. Als es dann noch zu mysteriösen Todesfällen im Umfeld der Familie kommt, ist es vor allem Tricia, der erhebliche Zweifel aufkommen. Ist die Wiedergekehrte Esther wirklich ihre Tochter? Umso mehr Zeit mit Esther vergeht, umso mehr schwebt Tricias Familie in Gefahr.

Doch dann kommt es zu einer überaus unerwarteten Wendung … Wenn ein erster Teil derart erfolgreich war wie „Orphan“, hat es ein Prequel nie leicht, die hochgelegte Messlatte zu reißen. Im Falle von „Orphan First Kill“ ist dies Regisseur Willam Brent Bell („The Boy“) allerdings bemerkenswert gelungen. Ganz davon ab, dass er den Spannungsbogen extrem hochhält, gibt es auch einen überaus genialen Twist, der alles auf Links dreht.

Toller Cast, allen voran Isabelle Fuhrman als böse Esther

Richtig stark hat zudem die Besetzung aufgespielt, allen voran Julia Stiles, Rossif Sutherland sowie einmal mehr Schauspielerin Isabelle Fuhrman, die erneut als böse Esther brilliert. „Orphan First Kill“ ist generell clever inszeniert und ist vor allem unglaublich unberechenbar. Ganz davon ab, dass man es geschafft hat, einige coole Unvorhersehbarkeiten mit einzubauen.

Dies so gut, dass das Prequel sogar einen Tick besser funktioniert als der ohnehin schon sehr gute erste Teil. Daher gehört „Orphan First Kill“ definitiv zu den besten Psychohorror-Filmen des letzten Jahres und wird nun ganz sicher auch alle Genre-Fans im Heimkino begeistern.

Orphan First Kill “ (Studiocanal) – VÖ: 26. Jan. 23