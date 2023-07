Original-Star verrät: Spider-Man 4 mit Tobey Maguire könnte kommen – Kein Zweifel, nach Dutzenden Gassenhauern aus dem Comic-Universum leben wir in der Marvel-Ära. Doch lange vor dem Marvel Cinematic Universe (MCU) gab es bereits Comic-Filmkracher, welche die Fans begeisterten. Um die Jahrtausendwende war das vor allem die „Spider-Man“-Trilogie von Regisseur Sam Raimi. Im Mittelpunkt der drei Streifen: Hauptdarsteller Tobey Maguire als Peter Parker. Nun macht ein spannendes Gerücht dazu die Runde.

Hollywood erlebt derzeit bewegte Zeiten mit einem seit vielen Wochen hart gekämpften Streik um Autoren und Darsteller. Etliche Filme kommen mit Verspätung oder möglicherweise gar nicht, weil mehrere Drehs an Serien und Streifen darniederliegen. Doch wenn Filme aus den Comic-Universen laufen, erfreuen sich dieser Tage vor allem solche Streifen großer Erfolge, die alte Helden wiederbringen. So kehrte zuletzt Michael Keaton als ursprünglicher Batman zur Freude der Fans zurück.

Geht es um Spider-Man, so hat ein anderer die Fan-Liebe gepachtet:

Tobey Maguire ist für viele aufgrund der Kult-Trilogie nach 2002 der Spider-Man schlechthin. Seinerzeit gab es noch gar kein MCU, doch die fortgesetzte Handlung der drei Streifen mit den wiederkehrenden Comic-Charakteren lieferte definitiv erste Anklänge einer Vorlage. Maguire ist mittlerweile 47 – und auch er war unlängst in einer modernen Comic-Verfilmung zu sehen: ACHTUNG, SPOILER: In „Spider-Man: No Way Home“ kehrte er mit seinem ikonischen Charakter als ein weiterer Spider-Man zurück.

Ein Auftritt, der die Fans verzückte. Ein interessantes Detail: Die Rechte an dem Charakter Spider-Man hält nicht Disney Marvel, sondern Sony. Offiziell muss man sich dort also nicht an das MCU halten. Figuren wie Venom, Morbius oder der Jäger Kraven haben gar eigene Kinofilme spendiert bekommen oder werden sie erhalten. Eine weitere Figur aus Sonys Spider-Man-Universum: The Sandman, den man in „Spider-Man 3“ oder eben auch „Spider-Man: No Way Home“ erleben kann. SPOILER-ENDE

Gespielt wird der von Thomas Haden Church:

Besagter Darsteller äußerte sich unlängst zu einem Gerücht, das immer wieder die Runde macht und nun von ihm neues Futter erhält. Demnach wollen Regielegende Sam Raimi („Spider-Man“ 1–3, „Marvel's Doctor Strange and the Multiverse of Madness“) und Tobey Maguire abermals zusammenarbeiten. So wollen sie dem unbestätigten Gerücht zufolge wohl einen offiziellen vierten Teil mit Maguire als Spider-Man aus der Taufe heben. In diesem Kontext ließ Church wissen, dass auch er sich ausmalen könne, als Sandman zurückzukehren.

2022 auf die klassische Trilogie angesprochen, antwortete Sam Raimi während der Promotion für „Marvel's Doctor Strange and the Multiverse of Madness“: „Ich liebe Tobey und Kirsten Dunst. Ich denke, alles ist möglich.“ Zuletzt war bekannt geworden, dass man seitens Disney etliche Filme aus dem Star Wars- und Marvel-Kanon verschieben wolle, wohl weil die Streifen hinter den Erwartungen zurückblieben. Nun kommt der Streik hinzu. Im Zusammenspiel ergibt sich ein langes Zeitfenster, in dem der Marvel-Hunger der Fans gestillt werden möchte.

Hier könnte Sony theoretisch in die Bresche springen und mit einem vierten Kult-„Spider-Man“ wohl nicht zu knapp Erfolge feiern. Es bleibt spannend, was aus diesem Gerücht wird, die Voraussetzungen jedenfalls sind gegeben.

