Operation Seawolf: Trailer zum Weltkriegs-Film mit Dolph Lundgren – Filme über den Zweiten Weltkrieg gibt es einige, richtige Trash-Streifen noch mehr. Und wenn man beides verbindet, kommt wohl so etwas wie der Seeschlacht-Thriller „Operation Seawolf“ von Regisseur und Schauspieler Steven Luke („Winter War - Kampf um die Ardennen“) heraus.

Zu diesem Low-Budget-Kriegsfilm gibt es nun auch den ersten Trailer zu sehen. In den Hauptrollen sind dabei nicht nur Action-Ikone Dolph Lundgren als Kapitän Hans Kessler zu sehen, sondern unter anderem auch Hollywood-Schauspieler Frank Grillo. „Operation Seawolf“ spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs.

Trash-Granate mit CGI-Effekten aus der Hölle

Nazi-Deutschland sucht verzweifelt nach einem letzten Ausweg, um die alliierten Mächte zu besiegen, und formiert die deutsche Marine und die letzten verbliebenen U-Boote für eine letzte Mission - einen Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Nach Sichtung des Trailers wird schnell klar, dass „Operation Seawolf“ wirklich nur etwas für die ganz Harten Trash-Fans ist.

Denn dieser Streifen offenbart sein Mini-Budget überaus deutlich in den Bewegtbildern des Trailers. Da helfen auch Dolph Lundgren und Frank Grillo wenig. Vor allem diese CGI-Effekten … aber urteilt am besten selbst. Wer hingegen auf so richtige Trash-Granaten steht, dazu Weltkriegsthematiken mag, oder einfach nur Fan von Dolph Lundgren ist, könnte eventuell sogar richtig Spaß an „Operation Seawolf“ haben.

Der Seeschlacht-Thriller wird ab dem 7. Oktober 2022 in ausgewählten US-Kinos gezeigt und erscheint hierzulande ab 6. Oktober für das Heimkino als Download und ab 4. November auch auf DVD und Blu-ray.