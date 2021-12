Operation Fortune: Trailer zum Agententhriller mit Jason Statham – Was passiert, wenn man „John Wick“ und „James Bond“ in einen Topf wirft und kräftig umrührt? Wahrscheinlich so was wie der neue Agententhriller „Operation Fortune“ von keinem Geringeren als Guy Ritchie. Wie schon in seinen letzten beiden Filmen „The Gentlemen“ und „Cash Truck“ setzt das Regieass auf ein ziemlich cooles Star-Ensemble.

Der nun erschienene Trailer zeigt, dass sich Fans auf reichlich Kinospaß freuen können, feuert das Video doch bereits coole und explosive Action ab. In „Operation Fortune“ erwartet euch ein wahrhaft genialer Cast. So stehen neben Jason Statham und Hugh Grant unter anderem auch Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes sowie Bugzy Malone vor der Kamera.

Erstes Kino-Highlight 2022

Darum geht es im Agententhriller von Guy Ritchie: Superspion Orson Fortune soll einen brisanten Waffendeal aufklären und den Verkauf einer neuen hochgefährlichen Technologie verhindern. Widerstrebend wird er dabei mit einigen der weltbesten Agenten auf Mission geschickt. Als Ablenkungsmanöver rekrutieren sie Hollywoods größten Filmstar Danny Francesco und begeben sich auf internationalen Undercover-Einsatz.

Ihr Ziel: Ein milliardenschwerer Waffenhändler, der hinter dem Deal steckt und das Schicksal der Welt in seinen Händen hält. Wenn „Operation Fortune“ die Qualität der letzten Guy-Ritchie-Streifen hält, kann man sich auf satte Action, Humor und reichlich Kurzweil freuen. Daher dürfen sich Genrefans schon mal den 24. Februar 2022 notieren, denn dann wird „Operation Fortune“ in den deutschen Kinos anlaufen.