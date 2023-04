„Operation Fortune“ – Film-Kritik – Es ist wieder soweit, Regieikone Guy Ritchie ist wieder am Start. Dieses Mal mit dem wilden Agententhriller „Operation Fortune“, der nun für das Heimkino erscheint. Wie schon in seinen letzten beiden Filmen „The Gentlemen“ und „Cash Truck“ setzt das Regie-Ass auf ein ziemlich cooles Star-Ensemble. So stehen neben Jason Statham und Hugh Grant unter anderem auch Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes sowie Bugzy Malone vor der Kamera.

Euch erwartet satte Action in einem fesselnden Mix aus Spionage-Thriller, Krimi-Komödie und Actionfilm. In diesem muss Superspion Orson Fortune einen brisanten Waffendeal aufklären und den Verkauf einer neuen hochgefährlichen Technologie verhindern. Widerstrebend wird er dabei mit einigen der weltbesten Agenten auf Mission geschickt.

Ein echter Guy Ritchie

Als Ablenkungsmanöver rekrutieren sie Hollywoods größten Filmstar Danny Francesco und begeben sich auf internationalen Undercover-Einsatz. Ihr Ziel: Ein milliardenschwerer Waffenhändler, der hinter dem Deal steckt und das Schicksal der Welt in seinen Händen hält. Mit „Operation Fortune“ setzt Guy Ritchie das nächste Film-Highlight und knüpft nahtlos an die hohe Qualität seiner letzten Erfolgsstreifen an.

Dies mit satter Action, aber eben auch lässigem Humor samt coolen Sprüchen und reichlich Spannung, was im besten Ritchie-Stil letztendlich für perfekte Unterhaltung sorgt. „Operation Fortune“ überzeigt zudem mit einem cleveren, viel verzweigten Plot, der auch überraschende Twists in petto hat. Richtig stark ist zudem der Cast der bis in die Nebenrollen bestens besetzt wurde.

Toll gemachter Actionkracher

Vor allem legen Jason Statham und Co. mit ihren teils herrlich illustren Charakteren eine mitreißende Spielfreude an den Tag. Dies alleine lässt das gesamte Agentenabenteuer noch mal eine Niveaustufe steigen. Letzten Endes bekommen wir hier einen typischen „Guy Ritchie“-Film, der jeden Fan hellauf begeistern sollte. Ist „Operation Fortune“ doch einfach ein toll gemachter Actionkracher mit reichlich Tempo und Witz.

Operation Fortune (LEONINE) – VÖ: 21. Apr. 23