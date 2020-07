„Onward: Keine halben Sachen“ – Film-Kritik – Seit Jahren müssen Freunde von Animationsabenteuern glücklicherweise nicht in die Röhre schauen. Das nächste Highlight aus dem Hause Pixar/Disney steht nun für das Heimkino auf Blu-ray und DVD auf der Matte. Euch erwartet ein buntes Fantasy-Abenteuer unter der Regie von Dan Scanlon, der bereits mit „Monster University“ für Pixar gearbeitet hatte.

„Onward: Keine halben Sachen“ zieht euch in eine farbenfrohe Fantasy-Welt. In dieser gibt es keine Menschen mehr. Ihren Platz haben allerlei magische Wesen eingenommen – von Zwergen, über Trolle und Zentauren bis hin zu Elfen. Sie leben mit all den Errungenschaften der modernen Menschheit. Das Problem dabei: Die ganze Technik hat dazu geführt, dass es in der Welt keine Magie mehr gibt.

Genau hier kommen die beiden Elfen-Brüder Barley und Ian ins Spiel, die sich auf die Suche nach den letzten Resten von Magie machen. Damit beginnen ein wilder Roadtrip und ein mitreißend illustres Animationsabenteuer, das kleine wie große Männer gleichermaßen begeistert. Highlight sind natürlich die beiden ebenso lustigen wie herzlichen Elfen-Brüder, Ian und Barley Lightfoot, die einem schnell ans Herz wachsen.

Sehr angenehm ist auch, dass man sich inhaltlich nicht stupiden Klischees bedient, sondern der Plot sehr viel vom wahren Leben hat mit all den Schweißigkeiten des Alltags. So geht es um die Familie, sowie Freundschaft, Respekt und Vertrauen. Als Basis dient hier eine klassische Heldengeschichte. Das aber sehr einfach und verständlich kindgerecht dargestellt.

Toll ist zudem der Disney/Pixar-typische Humor, der immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert und für reichlich Kurzweil sorgt. Überaus cool sind auch die Charaktere, die Zeit haben, sich zu entwickeln. Über die hochwertigen Animationen braucht man derweil nicht viele Worte verlieren – die sind einfach auf höchstem Niveau. Verbunden wird all das mit stimmiger Musik.

„Onward: Keine halben Sachen“ knüpft also nahtlos an die letzten Pixar-Produktionen an und präsentiert ein magisch unterhaltsames Fantasy-Abenteuer für die ganze Familie, das wir jedem nur ans Herz legen können.

Onward: Keine halben Sachen (Walt Disney) – VÖ: 23. Jul. 20