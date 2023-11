One Piece: Echte Horror-Legende soll in Staffel 2 einsteigen – Die Realverfilmung der beliebten Anime-Serie „One Piece“ beim Streaming-Dienst Netflix hat die Erwartungen vieler übertroffen und eine breite Fanbase begeistert. Die erste Staffel endete fulminant und ließ viele Fragen offen. Daher war es keine Überraschung, dass die Macher schnell eine Fortsetzung ankündigten.

Interessant dabei ist die Mischung aus bereits bekannten Charakteren und neuen Figuren, die in der Serie eingeführt werden sollen. Ein besonderes Highlight scheint die mögliche Besetzung einer wahren Horrorfilm-Legende zu sein, die eine Schlüsselrolle einnehmen soll. In der ersten Staffel wurde die Strohhutbande mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, darunter der Konflikt mit dem Piraten Arlong.

Oscar-Gewinnerin zeigt Interesse an „One Piece“

Nun scheint ein neuer Gegner, der Marine-Offizier Smoker, auf der Bildfläche aufzutauchen. In der kommenden Reise zur Grandline wird die Piratenbande auch weiter auf der Suche nach dem legendären One-Piece-Schatz sein, der von Kapitän Goldroger versteckt wurde. Fans des Originals sind sich bewusst, dass die Reise von Ruffy und seiner Crew alles andere als kurz ist. Mit über 1000 Anime-Episoden und einer ständig wachsenden Manga-Serie gibt es viel Material für künftige Staffeln.

Eine wichtige News für die bevorstehende zweite Staffel von „One Piece“ ist die Einführung von Tony Chopper. Dies legt nahe, dass auch seine Mentorin, Dr. Kureha, in der Geschichte eine Rolle spielen könnte. Jamie Lee Curtis, bekannt durch ihre Rollen in den „Halloween“-Filmen als Laurie Strode, hat kürzlich ihr Interesse an der Rolle der Dr. Kureha bekundet.

Jamie Lee Curtis expresses interest in playing Kureha in the One Piece Live Action pic.twitter.com/sHzJGH0avc — Artur - Library of Ohara (@newworldartur) September 22, 2023

Über Instagram machte die Schauspielerin ihre Absichten deutlich und erklärte, sie werde sich für die Rolle bewerben, sobald die Streiks in der Hollywood-Industrie beendet sind. Matt Owens, der Showrunner von „One Piece“, reagierte prompt und gab an, dass sie keine Bewerbung mehr benötigen würden und dass sie nach Abschluss der Streiks mit ihr in Kontakt treten würden.

Wenn Dr. Kureha tatsächlich in der zweiten Staffel von „One Piece“ erscheint, stehen die Chancen gut, dass Jamie Lee Curtis die Rolle übernehmen könnte. Die Schauspielerin ist selbst ein Fan der Serie und hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Charakter. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden können.

Quelle: film.tv