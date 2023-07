Nightmare On Elm Street: Der wahre Albtraum hinter Freddy Krueger – „Eins, zwei, Freddy kommt vorbei ...“ – der angesengte Spaßvogel, der liebend gern ahnungslose Teens in ihren Träumen massakriert, begeistert Horrorfans seit dem sagenhaften ersten Teil 1984. Freddy Krueger ist in allen sieben Teilen der „A Nightmare on Elm Street“-Reihe ein Todesfürst mit prächtigem Humor.

Eine Eigenschaft, die Albtraum-Freddy trotz seiner Boshaftigkeit bei den Fans so unheimlich beliebt gemacht hat. Dass Freddy aber so ist, wie er ist, hat man dem charismatischen Robert Englund zu verdanken, der den Schlitzer von der Elm Street wie kein anderer verkörperte. Was das Ganze jedoch noch intensiver und vor allem wesentlich gruseliger macht, ist, wenn man die Umstände kennt, die den Horror-Klassiker von Wes Craven umgeben.

Inspiriert von wahren Begebenheiten

Was viele nämlich bis heute nicht wissen: „Nightmare On Elm Street“ wurde inspiriert von einer wahren Geschichte. Wes Craven erklärte diesbezüglich schon öfter in Interviews, dass die maßgebliche Inspiration zu Freddy Krueger auf einem Zeitungsartikel der Los Angeles Times gründet. In diesem ging es damals um eine Flüchtlingsfamilie, die es geschafft hatten, den sogenannten Killing Fields in Kambodscha zu entfliehen.

Dort wurde damals von der nationalistischen Guerilla-Bewegung Rote Khmer ein politisch motivierter Massenmord an über 100.000 Menschen begangenen. Eines der überlebenden Kinder wurde daraufhin jede Nacht von furchtbaren Albträumen verfolgt. Das hatte zur Folge, dass der Junge irgendwann Angst hatte, einzuschlafen und versuchte, tagelang wach zu bleiben.

Die Geburt des Albtraum-Königs Freddy Krueger

Als eines Nachts seine Eltern von lauten Schreien geweckt wurden, liefen sie verschreckt in das Zimmers ihres Kindes und fanden es leblos in seinem Bett vor. Wes Craven ließ der Gedanke von „gestorben in einem Albtraum“ nicht mehr los, er entwickelte aufgrund des Artikels die „Nightmare On Elm Street“-Reihe und erfand zugleich den Albtraum-Todesfürsten Freddy Krueger. Der Rest ist bekannt, Legende und Kult.

