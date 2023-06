Oliver Pocher: RTL streicht Show und ändert Programm – Seit Jahren zählt der deutsche Comedian Oliver Pocher zum Stamminventar von RTL. Natürlich auch mit eigenen Formaten wie Pochers Late-Night-Show „Pocher – gefährlich ehrlich“, wo er zusammen mit seiner Ehefrau Amira auf das deutsche Tagesgeschehen reagierte.

Zusammen mit seinem Vater zeigt sich Pocher den Zuschauerinnen und Zuschauern beim Trip um die Welt in „Pocher und Papa auf Reisen“. Doch damit ist nun Schluss, denn aufgrund zuletzt mieser Quoten schmeißt der Sender RTL das Reiseformat aus seinem Programm. So kam die letzte Ausgabe von „Pocher und Papa auf Reisen“ auf gerade einmal 400.000 Zuschauer in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre.

Dating-Show statt Pocher und Papa

Zu wenig für den Kölner Sender, weshalb bereits in der kommenden Woche anstatt Pochers Reise-Show alte Folgen der Dating-Show „Take Me Out XXL“ gezeigt werden. Zuletzt reiste Pocher mit seinem Vater nach Portugal und Spanien, was jedoch nicht viele Zuschauerinnen und Zuschauer an den Fernseher zog. Somit sind die geplanten weiteren Ausgaben von „Pocher und Papa auf Reisen“ vorerst auf Eis gelegt.

Ob es mit dem Format überhaupt weitergehen wird, steht in den Sternen. Hoffnung auf weitere Folgen sollte man jedoch nicht haben. Denn dass RTL lieber alte Folgen von „Take Me Out XXL“ ausstrahlt, als weitere Reisetrips der Pochers, lässt schon tief blicken. Jedenfalls ist dem deutschen Promi noch seine Late-Night-Show „Pocher – gefährlich ehrlich“ geblieben.

Wem übrigens „Pocher und Papa auf Reisen“ gefiel, der kann die Episoden weiterhin bei RTL+ im Stream schauen.

Quelle: kino.de