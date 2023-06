Während Live-Sendung: Oliver Pocher schießt hart gegen Generation Z – Bekanntermaßen ist der Moderator und Komiker Oliver Pocher eine Person, die polarisiert. In letzter Zeit war er öfter bei „Stern TV“ zu Gast, hielt dort nicht mit seiner Meinung zu Tagesthemen hinter dem Berg. Nun sprach er wieder in dem TV-Magazin – und fand diesmal zu einem Thema deutliche Worte, welches den letzten Block im Format bildete: Die Frage, ob es sich bei der Generation Z um eine besonders arbeitsscheue und verweichlichte handele, stand auf dem Tapet – und die Meinung Pochers dazu war deutlich.

Wer zwischen 1995 und 2010 geboren wurde, gehört zur sogenannten Generation Z oder kurz „Gen Z“. Dieser Generation werden Vorwürfe gemacht: Diese jungen Menschen seien besonders faul, hätten keine Lust zu arbeiten oder würden sehr rasch aufgeben, heißt es insbesondere aus der Wirtschaft, aber auch vom Handwerk, wo sich immer wieder Meister und Ausbildungsbetriebe über flüchtende Lehrlinge beschweren. Ein Vertreter der Gen Z war in der Sendung zu Gast: Cornelius Gesing. Sein Ansatz: Gearbeitet wird, aber eben nicht kaputtgearbeitet.

Ich würd auch liiieeebend gern nur 20

Std arbeiten. Fragt sich nur wer die Miete etc. dann zahlt… #Sterntv — ᗩᑎGIᕮ ® 🤍🪝 (@sweettweetangie) June 11, 2023

Wie „Watson“ über die Sendung berichtet, betonte Gesing, dass er um seine freie Zeit in vollen Zügen genießen zu können versucht, nicht mehr als 20 Stunden pro Woche zu arbeiten. Der junge Mann ist Freelancer, verfügt daher über die Möglichkeiten flexibler Einteilung für seine Arbeitsstunden. Susanne Nickel, ihres Zeichens „Expertin für Change Managment“, wie es der Artikel nennt, erläutert, dass die Mehrheit der Gen Z sich einen solchen Lebensstil wünschen würde. Twitter-Kommentare der Zuschauer erhärten diesen Eindruck.

Mich würde interessieren, was er macht, wenn er seine "Freizeit" nicht so nutzen kann, wie er möchte oder muss, da alle (Gastro, Arzt,LEH, Fitnessstudio etc.) dann auch geschlossen haben, weil aie nur 20 Std. die Woche arbeiten 🤔#sterntv — Travelfan0211 (@Travelfan0211) June 11, 2023

Nickel wörtlich: „Wenn sich alle so verhalten, die Freizeit der Arbeit vorziehen, dann kann der Wirtschaftsstand in Deutschland nicht gehalten werden.“ „Stern TV“-Moderator Dieter Könnes möchte wissen: „Sind die jungen Leute denn wirklich faul?“ Nickel antwortet: „Sie sind nicht faul, verhalten sich aber ungünstig gegenüber der Arbeit.“ An diesem Punkt geht Cornelius Gesing in Widerspruch.

Er antwortet:

„Ich höre eher raus, dass wir unbequem sind, als ungünstig. Ich freue mich immer, wenn Sie kritisch auf die Gen Z schauen. Das ist nämlich die Generation, die Sachen in Frage stellt, die bisher einfach gemacht wurden.“ Auch zu Gast in der Folge: CDU-Mann Thomas de Maizière. Ihn nervt die Herangehensweise der jungen Leute aus dieser Generation: „Die Anspruchshaltung vieler in dieser Generation Z geht mit gegen den Strich. Mich ärgert, dass sie zu viel an sich denken und zu wenig an die Gesellschaft“, so der Politiker.

Teils verstehe ich als Boomer die Generation Z. Auch ich pfeife inzwischen auf Geld und arbeite Teilzeit, damit ich nicht im Grab lande , weil tot gearbeitet #sterntv — RaiX (@RaiX) June 11, 2023

Zuspruch erhält er im Studio für seine Aussagen nicht, doch eine gewisse Skepsis für die Gen Z ist laut dem Artikel bei „Watson“ durchaus vorhanden. An dieser Stelle meldet sich Oliver Pocher zu Wort: „Ich glaube, es ist schwer, die jungen Leute von etwas zu begeistern. Da fehlt die Begeisterung für irgendeine Branche. Das wird bestimmt auch mit Corona zu tun haben.“

Buchautorin und Journalistin Ronja Ebeling antwortet dem Entertainer: „Ich würde es anders formulieren.“ Sie findet: „Junge Menschen wissen oft nicht, was hinter einem Unternehmen steckt. Die Unternehmen müssen ihre Arbeitsfelder besser erklären.“ Pocher zeigt sich davon nicht überzeugt, hält entgegen: „Das ist eine Wohlstandsgeneration.“ Etwas, das wiederum Ebeling nicht einfach so stehenlassen möchte.

Haben junge Menschen das arbeiten verlernt? Die Fragestellung ist ja auch doof. Es sind ja nicht alle so. Aber mich wunderts nicht dass man eben bestimmte Arbeitszeitmodelle in Frage stellt. Geht mir ehrlich gesagt auch so und ich hab nix mit der GenZ zu tun. #sterntv — ᗩᑎGIᕮ ® 🤍🪝 (@sweettweetangie) June 11, 2023

Die Autorin betont: „Wir sind keine Wohlstandsgeneration, wenn wir sehen, wie viel man heute bei einem Berufseinstieg verdient. Das ist deutlich weniger als unsere Eltern damals.“ Sie finde Schuldzuweisungen schwierig, Politik und Gesellschaft hätten dafür Sorge getragen, dass Ausbildungsberufe schlecht vergütet und somit unbeliebt wurden. Die Zuschauerbefragung von „Stern TV“ widerspricht ihr.

Ganze 80 Prozent der Teilnehmer sind demnach der Meinung, dass junge Menschen das Arbeiten verlernt hätten. Gesings Kommentar zum Ergebnis: „Wir müssen mehr mit jungen Leuten reden, statt über sie.“

