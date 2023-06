Oliver Pocher bei Stern TV in Preis-Rage: Moderator beruhigt – Seit vielen Monaten plagen sich die Menschen schon nun mit den alltäglichen Preisexplosionen herum. Bei manchen Produkten kommt es langsam zu einer Beruhigung, manche Knappheiten lassen nach und Produkte sind wieder besser verfügbar. Dennoch kann von einer Beruhigung bei diesem Thema keineswegs die Rede sein, der Unmut der Deutschen über die Wucherpreise und den Werteverlust ihres Geldes ist allerorten zu vernehmen. Auch bei „Stern TV am Sonntag“.

Zu Gast in einer der letzten Folgen auch: einmal mehr Oliver Pocher. Wochen davor war er von einer gewissen Sarah Bosetti bei „Stern TV“ in einer Sendung zum Thema Energie und den sogenannten „Aktivisten“ der „Letzten Generation“ angegangen worden. Pocher hielt dagegen. Doch auch in der Folge vom 21. Mai wusste Oliver Pocher, seine Meinung zum Thema der hohen Preise – konkret Kraftstoffpreise – auf den Punkt zu bringen.

Wörtlich sagte der Komiker:

„Abzocke. Ich verstehe auch sowieso nicht, warum da nicht mal irgendwann ein Riegel vorgeschoben wird, dass achtmal am Tag sich die Preise ändern.“ „Stern TV“-Moderator Dieter Könnes ergänzte: „Da blickt ja auch keiner durch“, und brachte Pocher damit erst so richtig in Fahrt. „Es ist ja auch dasselbe drin. Das ist komplette Abzocke. Man weiß genau, wenn nicht so oft getankt wird, Mittagszeit ist günstiger, dann immer ab 17 Uhr ist es wieder teurer. Dann wieder kurz vorher, dann wird es wieder nachts teurer.“

Nur auf der Autobahn sei es noch schlimmer, befand Pocher: „Das darfst du sowieso nicht. Kann ich jedem nur empfehlen. Nie auf der Autobahn. Das ist sowieso Schwachsinn.“ Der Komiker lieferte den Tipp, die Autobahn direkt zu verlassen oder besser noch gleich mit dem Fahrrad zu fahren. An diesem Punkt griff Moderator Könnes ein, ergänzte: „Wir gehen jetzt erst mal zu Fuß, bevor wir das Fahrrad benutzen.“ Er setzte sich, beruhigte laut einem Bericht bei „Der Westen“ so auch Pocher.

Quelle: derwesten.de