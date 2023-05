Offizielles Ranking: Dies sind die besten Serien aller Zeiten – Die große Welt der Serien hat in den letzten Dekaden schier unglaublich viele große und kleine Serien hervorgebracht. Darunter gibt es reichlich viele Produktionen, die so schnell wieder in der Versenkungen verschwanden wie sie gekommen waren. Auf der anderen Seite gibt es auch etliche unvergessene Serien, die heute Kultstatus besitzen und Million von Menschen begeistert haben.

Es waren wahre Sternstunden im riesigen Serien-Kosmos die sich von der Masse in allen Bereichen abgesetzt hatten. Doch welche von ihnen, die beste Serie aller Zeiten ist. Nun, darüber kann man herrlich diskutieren und philosophieren. Schließlich haben hier Zuschauerinnen und Zuschauer meist unterschiedliche Geschmäcker. Jedoch kann immer wieder die renommierte Internet Movie Database, kurz IMDb, einen guten Anhaltspunkt bietet, wie denn die Masse so urteilt.

Schließlich gibt es dort nicht nur allerlei Details und Fakten zu Serien oder Filmen, sondern eben auch die IMDb-Bewertungen – abgegeben von Millionen von Usern. Deshalb haben wir uns dort mal umgesehen und präsentieren euch die besten Serien aller Zeiten laut IMDb-Bewertungen.

Platz 28: Orange Is the New Black (2013–2019) IMDb Rating – 8,1

Platz 27: White Collar (2009–2014) IMDb Rating – 8,3

Platz 26: Homeland (2011–2020) IMDb Rating – 8,3

Platz 25: Prison Break (2005–2017) IMDb Rating – 8,3

Platz 24: Outlander (2014– ) IMDb Rating – 8,4

Platz 23: The Knick (2014–2015) IMDb Rating – 8,5

Platz 22: Suits (2011–2019 ) IMDb Rating – 8,5

Platz 21: Vikings (2013–2020) IMDb Rating – 8,5