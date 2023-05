Offiziell: „Wednesday“-Star bei Nachfolger von Kultfilm dabei – Fans morbide angehauchter TV-Unterhaltung haben auf diese Nachricht gewartet: Nicht nur hat die geplante Fortsetzung des Kultfilms „Beetlejuice“ aus dem Jahr 1988 endlich einen konkreten Starttermin, auch hinsichtlich der Besetzung hat das zuständige Filmstudio eine Bombe platzen lassen.

Wir erinnern uns: Das Original ist eine Fantasy-Horror-Komödie, bei der Tim Burton unverkennbar Regie führte.

In dem Streifen geht es um ein kürzlich verstorbenes Ehepaar, welches in Geisterform sein ehemaliges Haus bespukt, um die neuen Bewohnern daraus zu verjagen. Da das Unterfangen jedoch von keinem nennenswerten Erfolg gekrönt ist, holt sich das Paar den sinistren „Bio-Exorzisten“ Beetlejuice zu Hilfe, der sich jedoch als äußerst grausam herausstellt und einen eigenen Plan verfolgt, um in die Welt der Lebenden zurückzukehren.

Ganze 30 Jahre ist es nun her, dass Michael Keaton in seiner vielleicht außergewöhnlichsten Rolle zu sehen war, doch genau das bereitet nun auch den Boden für eine weitere, bei den Fans sehr beliebte „Legacy“-Fortsetzung – also ein Sequel, welches nach sehr langer Zeit den Plot mit dem (soweit es eben möglich ist) Originalcast weiterspinnt.

In diesem Sinne wurde nicht nur die Rückkehr des inzwischen 71-jährigen Keaton bestätigt, auch soll wieder Burton auf dem Regiestuhl Platz nehmen, während Danny Elfman abermals für den Score verantwortlich zeichnet.

Doch damit nicht genug:

Auch Winona Ryder soll zurückkehren, die im ersten Film bereits das Goth-Girl Lydia spielte, das Beetlejuice zur Erfüllung seines Plans zu heiraten plant.

Nach all der Zeit ist Lydia aber offenbar Mutter geworden und wer könnte besser für die Rolle ihrer Tochter geeignet sein als – Trommelwirbel – „Wednesday“-Star Jenna Ortega höchstpersönlich.

Es scheint also, als wüssten die Verantwortlichen genau, was sie tun, was die Hoffnung auf eine würdige Fortsetzung schürt. Bis wir uns davon aber selbst werden überzeugen können, bedarf es noch etwa Geduld.

Wie es heißt, soll der Film erst am 6. September 2024 in die Kinos kommen.

Am gleichen Tag soll übrigens auch der neue „Blade“-Streifen aus dem Hause Marvel starten. Uns stehen im nächsten Jahr also ein düsterer Herbst und ein spannendes Duell an den Kinokassen bevor.

