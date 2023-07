Die Welt des Films hat uns in ihrer langen Geschichte mit so vielen unvergessenen und legendären Klassikern und Kultstreifen versorgt. Schier unzählige Filme, die Filmgeschichte geschrieben haben und die Abermillionen von Film-Fans bis heute immer wieder gerne schauen. Stellt man bei der monströsen Auswahl an ikonischen Streifen die Frage, welche davon die besten Filme aller Zeiten seien, wird man sicherlich die unterschiedlichsten Antworten bekommen.

Denn welche Streifen unschlagbar sind, das führt oftmals zu wilden Diskussionen, in denen man stundenlang darüber philosophieren kann. Am Ende sind Geschmäcker halt oft verschieden. Und dennoch wollten wir der Frage nachgehen und haben uns deshalb bei der renommierten Internet Movie Database, kurz IMDb, nachgeschaut. Denn die IMDb kann durchaus als guter Gradmesser für as Publikum erachtet werden, da dort Millionen von Usern Serien oder Filmen bewerten.

Deshalb ist dies ein guter Indikator dafür, was die Massen so abfeiern, oder eben auch nicht. Wir präsentieren euch nun die 50 besten Filme aller Zeiten laut IMDb-Bewertungen.

Platz 50: Reservoir Dogs: Wilde Hunde (1992) IMDb Rating – 8,3

Platz 49: Vergiss mein nicht (2004) IMDb Rating – 8,3

Platz 48: Snatch: Schweine und Diamanten (2000) IMDb Rating – 8,3

Platz 47: Uhrwerk Orange (1971) IMDb Rating – 8,3

Platz 46: Good Will Hunting: Der gute Will Hunting (1997) IMDb Rating – 8,3

Platz 45: Scarface (1983) IMDb Rating – 8,3

Platz 44: Requiem for a Dream (2000) IMDb Rating – 8,3

Platz 43: Full Metal Jacket (1987) IMDb Rating – 8,3

Platz 42: Inglourious Basterds (2009) IMDb Rating – 8,3

Platz 41: Heat (1995) IMDb Rating – 8,3