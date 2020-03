Official Secrets – Film-Kritik – Die Spannung zieht mit „Official Secrets“ in eure Wohnzimmer. Denn dieser starke Mix aus Biopic und Whistleblower-Thriller zieht euch rund zwei Stunden lang in seinen Bann. Das komplett ohne ausufernde Action. Der Plot des Films basiert dabei auf dem wahren Fall der Whistleblowerin Katharine Gun, die alles riskierte, um den Irakkrieg zu verhindern.

Im Detail geht es ins Jahr 2003: Katharine Gun, Übersetzerin beim britischen Nachrichtendienst GCHQ, erhält ein streng geheimes Memo. Darin fordert der US-Geheimdienst NSA die britischen Kollegen auf, einige Mitgliedsstaaten des UN-Sicherheitsrats auszuspionieren. Der perfide Plan: Belastendes Material zu sammeln, um eine Zustimmung zur UN-Resolution für den Irakkrieg zu erpressen. Katharine gerät in einen moralischen Zwiespalt, entscheidet sich aber, das Dokument zu leaken.

Die brisanten Informationen werden schließlich von Journalist Martin Bright im „Observer“ veröffentlicht – ein Coup! Sofort beginnt bei GCHQ die fieberhafte Jagd nach dem Whistleblower. Als Katharine erlebt, wie ihre Kollegen unter immer größerem Druck verhört werden, gesteht sie. Sie wird verhaftet und angeklagt, gegen den „Official Secrets Act“ verstoßen zu haben, ihrem kurdischen Ehemann Yasar droht die sofortige Abschiebung.

Katharines letzte Hoffnung: Menschenrechtsanwalt Ben Emmerson, mit dessen Hilfe sie ihre Verteidigung vorbereitet. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt! Ja, es muss nicht die große Action sein, wenn man einen derart stark und vor allem spannend inszenierten Plot hat. „Official Secrets“ von Regisseur Gavin Hood („Tsotsi“) punktet zudem mit der stark aufspielenden Hauptdarstellerin Keira Knightley.

An ihrer Seite glänzen zudem Matt Smith und Ralph Fiennes, gefolgt von Matthew Goode und Rhys Ifans in den Nebenrollen. Was ebenfalls gefällt, ist die Authentizität und dichte Stimmung des Films, die einen schnell ins Geschehen zieht und bis zum Schluss mitfiebern lässt. Genrefreunde sollten daher „Official Secrets“ nicht verpassen und sich mit einer DVD oder Blu-ray eindecken, um der bezaubernden Keira Knightley bei ihrer so fesselnden Mission beiwohnen zu können. Beide Daumen steil nach oben!

