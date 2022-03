Obi-Wan Kenobi: Teaser zur neuen Star Wars-Serie – Viel wurde im Laufe der langen und traditionsreichen „Krieg der Sterne“-Reihe über die Abenteuer von Luke, Han, Leia, Chewie und ihren Freunden berichtet. Doch auch den jungen Obi-Wan Kenobi bekamen wir in der zweiten Trilogie an der Seite des Jedi-Meisters Qui-Gon Jinn zu Gesicht. Damals verkörperte Ewan McGregor den Padawan Obi-Wan – und nun bringt Disney den Charakter mit seiner eigenen Serie zurück: hier der erste Teaser zu „Obi-Wan Kenobi“.

Zu sehen sein wird „Obi-Wan Kenobi“ wie auch die anderen Serien aus dem Star-Wars-Universum beim hauseigenen Streaming-Dienst Disney+. Zehn Jahre sind seit den Ereignissen in „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ vergangen, zehn Jahre seit dem Kampf gegen Anakin, der als Darth Vader wiedergeboren werden würde. Damals versprach Obi-Wan (McGregor), auf dem Wüstenplaneten Tatooine zu bleiben – als stiller Hüter Luke Skywalkers.

„Der Kampf ist vorbei, wir haben verloren.“

Düstere Worte Obi-Wans, mit entsprechender Schwere vorgetragen. Sie dringen aus dem Off des Teasers, während die Kamera einen kleinen Jungen eingeblendet, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um Luke Skywalker handelt. Er trägt eine Rennfahrerbrille, ganz wie sein Vater Anakin, als der noch ein Stöpsel war. „Versteck dich“, haucht Obi-Wan – und scheint den jungen Luke damit zu meinen. In diesem Moment setzt das epische Thema „Duel of the Fates“ von Komponist John Williams ein.

Ein Star-Wars-Gänsehautmoment. Der Teaser schneidet an dem Punkt zum Imperium, wir sehen eine mächtige Wasserfestung, während eine bleiche Gestalt finstere Absichten offenbart: „Das entscheidende bei der Jagd auf die Jedi … ist Geduld.“ Es folgt eine Montage der Handlungsorte und einiger Charaktere, während der Finsterling fortfährt: „Jedi können nicht aus ihrer Haut. Ihr Mitgefühl hinterlässt eine Spur. Der Jedi-Kodex ist wie ein Juckreiz: Er kann nicht anders!“

Ein Teaser, geradezu gespickt mit Gänsehautmomenten.

Genug jedenfalls, um die Vorfreude auch älterer Star-Wars-Fans zu schüren, die sich nostalgisch an die zweite Trilogie erinnern. Allzu lange gedulden muss man sich auch nicht mehr, bis „Obi-Wan Kenobi“ bei Disney+ zu sehen sein wird: Ab dem 25. Mai geht es los. Wir sind gespannt, ob es ein Wiedersehen mit Hayden Christensen als Darth Vader geben wird: Der Verfasser meint, bei Sekunde 1.34 im Teaser einen versteckten, nur allzu bekannten mechanischen Atemzug gehört zu haben …