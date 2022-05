Obi-Wan Kenobi: Deutscher Trailer zur Star Wars Event-Serie – Mit der kommenden Serie „Obi-Wan Kenobi“ kehrt einer der beliebtesten und dienstältesten Charaktere aus dem Star-Wars-Universum zurück. Unlängst wurde uns ein Teaser als erster Appetitanreger serviert, um den Hype-Thermaldetonator in den Händen der Fans scharfzumachen. Nun ist der erste „richtige“ deutsche Trailer zu „Obi-Wan Kenobi“ erschienen.

Der liefert nach der ersten Sichtung wohl all das, was sich Fans von einer Rückkehr des beliebten Jedi-Mentors von Luke und auch Anakin Skywalker gewünscht haben. Die Handlung von „Obi-Wan Kenobi“ soll dabei zehn Jahre nach dem verheerenden Duell zwischen Obi-Wan und seinem Padawan Anakin in „Star Wars: Die Rache der Sith“ einsetzen.

Seinerzeit musste sich Obi-Wan seiner schlimmsten Niederlage stellen:

Einem „siegreichen“ Kampf gegen das prophezeite Wunderkind, das der Macht und somit der Galaxis das verheißene Gleichgewicht zurückbringen sollte. Stattdessen wurde Anakin verderbt und zu einer der finstersten Gestalten des Star-Wars-Mythos. Den Sturz seines Schülers und Freundes auf die Dunkle Seite sollte Obi-Wan niemals verwinden. Doch nun muss er seine düstere Wiedergeburt konfrontieren …

Denn „Darth Vader“ wird in „Obi-Wan Kenobi“ eine wie auch immer geartete Rolle spielen, daran lässt der Trailer keinerlei Zweifel. Schon länger kursierte, dass Hayden Christensen zurückkehren würde, um den Sith-Lord einmal mehr in der Serie zu verkörpern. Ebenfalls nimmt Ewan McGregor seine Rolle als Obi-Wan aus der zweiten Trilogie wieder auf. Man darf gespannt sein, ob der Trailer sein Versprechen einer guten Serie um den Jedi-Meister einzulösen vermag.

Wer ein Disney+-Abo hat, kann sich davon bald selbst überzeugen: „Obi-Wan Kenobi“ läuft bei dem Streaming-Dienst ab dem 27 Mai an.