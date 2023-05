Obduktion bringt Klarheit: So starb Schauspiel-Legende Ray Liotta – Am 26. Mai 2022 wurde der US-Schauspieler Ray Liotta tot in Santo Domingo in der Dominikanischen Republik aufgefunden, wo er seinerzeit mit den Dreharbeiten zu dem Film „Dangerous Waters“ beschäftigt war. Vonseiten einer Sprecherin hieß es daraufhin, dass Liotta „völlig überraschend“ im Schlaf verstorben sei – inzwischen liegen konkrete Befunde zu seinem Tod vor.

Unter Berufung auf die Obduktionsberichte, verkündete das US-amerikanische Nachrichtenmedium „CBS News“, dass der vor allem durch seine Rolle als Henry Hill in dem von Martin Scorsese inszenierten Mafia Epos „Godfellas“ bekannt gewordene Darsteller gewaltfrei und auf natürlichem Wege aus dem Leben schied.

Wie es heißt, hätten Herz- und Atemwegsprobleme den unvermittelten Tod herbeigeführt.

Demnach habe der 67-Jährige an einem Lungenödem und an Atherosklerose gelitten – Fette, Cholesterin und weitere Substanzen in und an den Arterienwänden hätten die Gefäße verstopft. All diese Faktoren haben letztlich zu einer Ateminsuffizienz und einem akuten Herzstillstand geführt.

Die Behörden gehen mit Blick auf die körperlichen Anzeichen davon aus, dass Liotta rund acht bis zehn Stunden vor seinem Auffinden gestorben sein könnte.

Der Schauspieler hinterlässt neben seiner Tochter aus erster Ehe, Karsen Liotta (24), auch seine Verlobte Jacy Nitollo, welcher er zwei Jahre zuvor einen Heiratsantrag gemacht hatte.

Neun Monate nach seinem Tod wurde Liotta posthum mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ ausgezeichnet. Seine Tochter nahm die Ehre stellvertretend für ihren Vater an, über den sie kurz nach seinem Dahinscheiden in den Sozialen Medien schrieb: „Wer ihn kannte, liebte ihn.“

Er sei der „beste Papa“ gewesen, „den man sich wünschen kann“.

Quellen: bild.de , cbsnews.com , t-online.de