Nur noch heute: Dwayne Johnson Rekord-Actioner bei Amazon Prime – Anfang der 2000er Jahre markierte eine besondere Rolle den Beginn einer beeindruckenden Schauspielkarriere. Dwayne „The Rock“ Johnson begann seine Reise in Hollywood mit einer Rolle, die ihm in der Filmwelt großes Ansehen verschaffen sollte. Es war die Zeit, als er in „Die Mumie kehrt zurück“ als „Scorpion King"“ an der Seite von Brendan Fraser auftrat.

Doch 2002 war ein Wendepunkt: Johnson bekam seine erste Hauptrolle in dem Ableger „The Scorpion King“. Dieser Film, das Spin-off der beliebten „Die Mumie“-Reihe, könnt ihr heute, am 23. November 2023, zum letzten Mal auf Amazon Prime Video streamen, bevor der Kultstreifen dort verschwindet. Mit „The Scorpion King“ stellte Dwayne Johnson übrigens auch einen Weltrekord auf.

Gage von 5,5 Millionen US-Dollar

Denn für seine erste Hauptrolle in einem Langfilm erhielt er eine Gage von 5,5 Millionen US-Dollar, was einen Weltrekord darstellte. „The Scorpion King“ entführt etwa 5000 Jahre zurück ins antike Ägypten. Der Fantasy-Actioner erzählt die Geschichte von Mathayus, gespielt von Dwayne Johnson, der sich auf einen Rachefeldzug gegen den Herrscher Memnon begibt. Memnon bedroht ihn und andere Nomadenvölker.

Mathayus, unterstützt von einem cleveren Dieb, stellt sich zahlreichen Herausforderungen, um seinem Widersacher entgegenzutreten. Die Geschichte endet in einem spektakulären Kampf. Neben Johnson gehören auch Michael Clarke Duncan, bekannt aus „The Green Mile“, und Kelly Hu zum Cast.

Wer also heute diesen ikonischen Streifen streamen möchte, kann sich „The Scorpion King“ auf Amazon Prime Video anschauen.

Die letzte Chance, bevor Johnsons filmischer Meilenstein aus dem Programm genommen wird.

Quelle: kino.de