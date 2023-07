Nur eine Staffel „Kickers“: Darum wurde die Kultserie damals abgesetzt – Wer kennt sie nicht, eine der unvergessenen Anime-Serien der 90er: „Kickers“. Fast jeder hat die Jungs damals gesehen und ist immer nach der Schule im Vollsprint nach Hause gehechtet, weil dann die „Kickers“ im TV kamen. Es ist die Fußball-Kultserie der 90er Jahre, dabei wurde der Anime bereits in den Jahren 1985 bis 1989 außerhalb Europas ausgestrahlt.

Erst rund zehn Jahre später schafften es die Fußballer ins deutsche Fernsehprogramm. Allerdings kam die Kultserie nie über eine Staffel hinaus. Was viele nicht wissen: Der Grund dafür liegt in Japan und bei der Konkurrenz, der anderen Fußball-Animeserie „Captain Tsubasa“. „Kickers“, im Original „Ganbare! Kickers“, war bei seiner Erstausstrahlung im japanischen Fernsehen alles andere als erfolgreich und hatte keine guten Einschaltquoten.

Der Gigant „Captain Tsubasa“

Das lag wohl auch an der scheinbar übergroßen Konkurrenz der Konkurrenzserie „Captain Tsubasa“, die zur selben Zeit im Japan-TV ausgestrahlt wurde. Obendrein richtete sich „Captain Tsubasa“ an ein älteres Publikum und stand deshalb weit über dem Newcomer „Kickers“. Das Ganze hatte dann leider zur Folge, dass aufgrund der miesen Einschaltquoten die „Kickers“-Serie in Japan noch nicht einmal komplett ausgestrahlt wurde.

Insgesamt kommt „Kickers“ auf 26 Folgen, wovon in Japan aber gerade einmal nur 22 Folgen zu sehen waren. Obendrein war deshalb dann auch bereits nach der ersten Staffel Schluss. Der große Erfolg hin zum Kult, kam dann erst im Nachgang, im fußballverrückten Deutschland, wo die „Kickers“ Jahre später Millionen von Fans gewinnen konnte.

Das sind die „Kickers“

Die Serie beginnt und erzählt vom begeisterten Fußballer Gregor, der in eine neue Stadt zieht. Dort sucht er sich sofort ein Team. Zu seiner großen Enttäuschung muss er aber feststellen, dass die „Kickers“ die schlechteste Mannschaft weit und breit sind und deshalb niemand mehr gegen sie antreten will. Eigentlich steht die Truppe kurz vor der Auflösung, doch dem begnadeten Mittelstürmer Gregor und dem Kapitän Mario gelingt es, die Jungs neu zu motivieren.

Als Gregor ein Elfmeterduell mit dem Kapitän der besten Mannschaft austrägt, hängt es nur von ihm ab, ob die Kickers wieder als Gegner ernst genommen werden. Ja, da werden Erinnerungen wach und man bekommt direkt wieder Lust auf eine Runde mit diesem illustren Team voller Tollpatschigkeit, aber eben auch liebenswerten Charakteren.

