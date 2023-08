Nun auch in Deutschland: RTL bringt neues Format an den Start – Auf der ganzen Welt feiert gerade ein Reality-TV-Format Erfolge: „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ ist eine Krimi-Show, bei der niemand weiß, wem er eigentlich vertrauen kann. Nun kommt das Erfolgsformat nach Deutschland: Im Spätsommer läuft es bei RTL an. Worum es sich dabei genau handelt und wie die Krimishow abläuft, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

„Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ schickt gleich 16 Prominente nach Frankreich. Ihr Ziel: Ein altes Schloss, wo das Spiel des Formats ablaufen wird. Fest steht: Keiner von ihnen weiß, wer wirklich die Wahrheit sagt. Denn unter den 16 sind drei sogenannte „Verräter“, deren vornehmliche Aufgabe es ist, die anderen Teilnehmer aufs Kreuz zu legen. Diese werden im Spiel die „Loyalen“ genannt. Die Kunst für die Verräter besteht darin, nicht aufzufallen. Die Zuschauer wissen, wer die drei sind.

Die Fähigkeit der Hochstapler:

An jedem Tag können die Verräter einen der Loyalen über Nacht bestimmen und „ermorden“ – signalisiert wird das den anderen Teilnehmern dadurch, dass einer aus der Gruppe der 16 am nächsten Morgen nicht mehr mit am Frühstückstisch sitzt. Sechs Folgen haben die Loyalen insgesamt Zeit, den drei Verrätern auf die Schliche zu kommen und diese zu demaskieren. Doch Obacht: Wie beim Videospiel-Hit „Among us“ besteht dabei eine Gefahr, die falsche Person zu benennen.

Es gilt: Nur wenn alle drei Hochstapler vom Rest der Spieler enttarnt wurden, wartet am Ende ein Silberschatz auf die „Überlebenden“. Gegenwert: Bis zu 50.000 Euro. Gelingt den Loyalen die Demaskierung innerhalb des Zeitlimits nicht, so gewinnen die Verräter. „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ wurde international bereits mit Preisen prämiert. Die Version bei RTL wird von Sonja Zietlow moderiert werden.

Die Aufgaben der Dschungelcamp-Moderationsveteranin:

Die Promis auf dem Schloss zu begrüßen und die drei Verräter zu ernennen. Außerdem wird Zietlow die Gruppe vor weitere Herausforderungen stellen, damit das Abenteuer für die Zuschauer stets frisch bleibt. Beginnen soll das Format im Free TV am 20. September um 20:15 Uhr, wenn die erste Folge bei RTL ausgestrahlt wird. Nutzer des Streaming-Dienstes RTL+ kommen bereits am 13. September mit gleich zwei Folgen von „Die Verräter“ auf ihre Kosten.

Folge 3 erwartet die Streamer dann am 20. September, nach der Ausstrahlung der ersten Folge im Free TV. Potentielle Fans brauchen also nur noch etwas Geduld, bevor es im September auch bei uns losgeht.

Quelle: rtl.de